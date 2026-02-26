Cotidiano
Prefeitura de Brasiléia convoca aprovados em seletivo para educação e serviços gerais
Candidatos devem se apresentar até 27 de fevereiro na Secretaria Municipal de Administração
Comentários
Cotidiano
Jader Machado vai disputar medalha e Clícia Gadelha é eliminado no Brasileiro Sub-18
Os times das escolas Jader Machado, no feminino, e Clícia Gadelha, no masculino, representantes do Acre no Campeonato Brasileiro de Handebol Escolar Sub-18 terão uma reta final de torneio bem diferente.
As meninas da Jader Machado venceram nesta quarta, 25, o time do Dom Fernando Gomes, de Sergipe, por 30 a 5 e irão disputar a medalha de ouro na Série Cobre.
Os garotos da Clícia Gadelha foram derrotados pela equipe da escola Professora Doris Mendes Trindade, do Mato Grosso do Sul, por 26 a 23 e estão fora da disputa por medalhas na Série Prata.
“As equipes acreanas fizeram dois grandes jogos, no feminino a vitória ocorreu a derrota aconteceu em uma partida decidida nos minutos finais. O handebol acreano vem sendo bem representado no torneio nacional”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome.
Comentários
Cotidiano
Águia vence o Independência e garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil
O Águia venceu o Independência por 2 a o nesta quarta, 25, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará, e garantiu uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. PH e Gustavo 25 marcaram os gols do Águia.
Muito encharcado
Águia e Independência realizaram a partida em um gramado bastante encharcado. Isso dificultou o trabalho das duas equipes e tornou as jogadas aéreas mais importantes. PH fez 1 a 0 aos 42 do primeiro tempo e Gustavo 25 fechou o marcador aos 29 do segundo tempo.
3ª fase
O Águia avança para a 3ª fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Madureira. A equipe de Marabá vai para o confronto com boas chances de classificação.
Fala, Mazzuia!
“Começamos a trabalhar tarde e estamos chegando no nível ideal agora. O futebol acreano precisa de mais apoio para poder formar equipes mais competitivas nos torneios nacionais. A temporada segue e vamos focar no Estadual, Copa Verde e na Série D”, declarou o técnico do Independência, Ivan Mazzuia.
Comentários
Cotidiano
Após cinco anos, prefeitura inicia obra de drenagem em rua em frente à própria autarquia em Epitaciolândia
Intervenção começa em ano eleitoral e beneficia trecho estratégico próximo ao prédio da administração municipal
Depois de cinco anos de gestão, a Prefeitura de Epitaciolândia iniciou nesta semana uma obra de drenagem na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, via que passa em frente ao prédio da própria administração pública. A intervenção ocorre em ano eleitoral, período em que o prefeito Sérgio Lopes é apontado como pré-candidato a deputado estadual.
De acordo com informações divulgadas no site oficial do município, os serviços incluem a instalação de bueiros e bocas de lobo no trecho que vai da Praça Brasil–Bolívia até a esquina com a Travessa Lírio dos Vales. O objetivo é melhorar o escoamento da água da chuva e ampliar a capacidade de vazão do sistema de drenagem.
A prefeitura afirma que a obra atende a uma demanda antiga dos moradores da região, que enfrentam dificuldades principalmente no período chuvoso, quando o acúmulo de água compromete o tráfego de veículos e pedestres.
Apesar do início dos trabalhos, a gestão municipal é alvo de críticas pela demora na execução de melhorias estruturais em outras áreas da cidade. Moradores apontam que diversos bairros ainda aguardam intervenções prometidas ao longo do mandato, especialmente nas áreas de infraestrutura urbana.
Até o momento, a administração não informou prazo para conclusão da obra nem se há previsão de ampliação dos serviços para outros pontos do município.
Você precisa fazer login para comentar.