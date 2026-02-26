Conecte-se conosco

Cotidiano

Prefeitura de Brasiléia convoca aprovados em seletivo para educação e serviços gerais

Publicado

2 horas atrás

em

Candidatos devem se apresentar até 27 de fevereiro na Secretaria Municipal de Administração

A Prefeitura de Brasiléia publicou nesta quinta-feira, 26, os Editais nº 06 e nº 07 do Processo Seletivo Simplificado 001/2026, convocando candidatos aprovados para reforçar o quadro de servidores nas áreas da educação e de serviços gerais.

Os convocados devem se apresentar até o dia 27 de fevereiro de 2026, na Secretaria Municipal de Administração, no horário das 7h às 13h, na sede localizada na Avenida Rui Lino, nº 340, Centro. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido implicará presunção de desistência da vaga.

Pelo Edital nº 06, foram chamados profissionais para a área da educação. Para o cargo de auxiliar de sala, com carga horária de 40 horas semanais, foi convocada Adria Sayonara Gomes de Souza. Já para a função de auxiliar de sala – creche integral, com 25 horas semanais, a convocada é Kalila Limeira do Nascimento.

Também foi chamada Maria Cideris Barreto Alves da Silva para o cargo de Professor P1, com lotação na Escola Nossa Senhora das Dores, classificada como unidade de difícil acesso. O edital destaca que, além da apresentação na Secretaria de Administração, o não comparecimento na unidade escolar designada pela Secretaria Municipal de Educação, logo após a contratação, também será considerado desistência.

Já o Edital nº 07 convoca candidatos aprovados para o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos. Foram chamados Bruna Welissa Moreira Magalhães, Aldenisa Silva Queiroz, Cosmo Barboza de Freitas Ferreira, Eudicléia Soares de Menezes e Antonia Nayane Mendes de Mesquita. Assim como no edital anterior, o prazo para apresentação encerra-se no dia 27 de fevereiro.

Cotidiano

Jader Machado vai disputar medalha e Clícia Gadelha é eliminado no Brasileiro Sub-18

Publicado

2 horas atrás

em

26 de fevereiro de 2026

Por

Foto FADE: A capitã Beatriz foi um dos destaques na vitória do time da escola Jader Machado

Os times das escolas Jader Machado, no feminino, e Clícia Gadelha, no masculino, representantes do Acre no Campeonato Brasileiro de Handebol Escolar Sub-18 terão uma reta final de torneio bem diferente.

As meninas da Jader Machado venceram nesta quarta, 25, o time do Dom Fernando Gomes, de Sergipe, por 30 a 5 e irão disputar a medalha de ouro na Série Cobre.

Os garotos da Clícia Gadelha foram derrotados pela equipe da escola Professora Doris Mendes Trindade, do Mato Grosso do Sul, por 26 a 23 e estão fora da disputa por medalhas na Série Prata.

“As equipes acreanas fizeram dois grandes jogos, no feminino a vitória ocorreu a derrota aconteceu em uma partida decidida nos minutos finais. O handebol acreano vem sendo bem representado no torneio nacional”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome.

Cotidiano

Águia vence o Independência e garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Publicado

2 horas atrás

em

26 de fevereiro de 2026

Por

Foto ASCOM/Águia: Gustavo 25 marcou o segundo gol do triunfo do Águia

O Águia venceu o Independência por 2 a o nesta quarta, 25, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará, e garantiu uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. PH e Gustavo 25 marcaram os gols do Águia.

Muito encharcado

Águia e Independência realizaram a partida em um gramado bastante encharcado. Isso dificultou o trabalho das duas equipes e tornou as jogadas aéreas mais importantes. PH fez 1 a 0 aos 42 do primeiro tempo e Gustavo 25 fechou o marcador aos 29 do segundo tempo.

3ª fase

O Águia avança para a 3ª fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Madureira. A equipe de Marabá vai para o confronto com boas chances de classificação.

Fala, Mazzuia!

“Começamos a trabalhar tarde e estamos chegando no nível ideal agora. O futebol acreano precisa de mais apoio para poder formar equipes mais competitivas nos torneios nacionais. A temporada segue e vamos focar no Estadual, Copa Verde e na Série D”, declarou o técnico do Independência, Ivan Mazzuia.

Cotidiano

Após cinco anos, prefeitura inicia obra de drenagem em rua em frente à própria autarquia em Epitaciolândia

Publicado

2 horas atrás

em

26 de fevereiro de 2026

Por

Foto: Divulgação/Ascom

Intervenção começa em ano eleitoral e beneficia trecho estratégico próximo ao prédio da administração municipal

Depois de cinco anos de gestão, a Prefeitura de Epitaciolândia iniciou nesta semana uma obra de drenagem na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, via que passa em frente ao prédio da própria administração pública. A intervenção ocorre em ano eleitoral, período em que o prefeito Sérgio Lopes é apontado como pré-candidato a deputado estadual.

De acordo com informações divulgadas no site oficial do município, os serviços incluem a instalação de bueiros e bocas de lobo no trecho que vai da Praça Brasil–Bolívia até a esquina com a Travessa Lírio dos Vales. O objetivo é melhorar o escoamento da água da chuva e ampliar a capacidade de vazão do sistema de drenagem.

Foto: Divulgação/Ascom

A prefeitura afirma que a obra atende a uma demanda antiga dos moradores da região, que enfrentam dificuldades principalmente no período chuvoso, quando o acúmulo de água compromete o tráfego de veículos e pedestres.

Apesar do início dos trabalhos, a gestão municipal é alvo de críticas pela demora na execução de melhorias estruturais em outras áreas da cidade. Moradores apontam que diversos bairros ainda aguardam intervenções prometidas ao longo do mandato, especialmente nas áreas de infraestrutura urbana.

Até o momento, a administração não informou prazo para conclusão da obra nem se há previsão de ampliação dos serviços para outros pontos do município.

