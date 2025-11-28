Cotidiano
Prefeitura de Brasiléia contrata empresa para fornecimento de medicamentos hospitalares por R$ 138 mil
Contrato com a Delta Importação e Exportação Ltda terá vigência de 12 meses e atenderá unidades de saúde do município
A Prefeitura de Brasiléia formalizou a contratação da empresa Delta Importação e Exportação Ltda para o fornecimento de medicamentos hospitalares que serão destinados às unidades de saúde do município. O extrato do contrato, no valor global de R$ 138.846,80, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28).
O acordo, resultante do Processo Administrativo nº 028/2024 e do Pregão Presencial SRP nº 006/2024, terá vigência de 12 meses a partir da data de assinatura. A contratação está vinculada a diferentes dotações orçamentárias da prefeitura, incluindo programas de:
-
Capitação ponderada
-
Assistência farmacêutica
-
Incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Básica em Saúde
Os recursos estão distribuídos nos elementos de despesa referentes a material de consumo e materiais ou serviços destinados à distribuição. O contrato foi assinado pelo prefeito Carlos Armando de Souza Alves e pelo secretário municipal de Saúde, Francélio Carneiro Barbosa, representando o município, e por Elissandro de Albuquerque Camelo, pela empresa contratada.
A medida visa garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais para a rede pública de saúde de Brasiléia, assegurando o atendimento adequado à população.
Comentários
Cotidiano
Fluminense da Bahia e Chelsea decidem 6ª edição da Copa TV Gazeta
Fluminense da Bahia e Chelsea são finalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas semifinais disputadas nesta quinta, 27, no ginásio Imaculada Conceição, o Fluminense da Bahia venceu o PSC por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal e o Chelsea derrotou o Villa City por 12 a 11.
Final no dia 13
Fluminense da Bahia e Chelsea decidem o título no sábado, 13, às 11 horas, no Imaculada Conceição. O campeão da Copa receberá R$ 5 mil e o vice R$ 3 mil.
Comentários
Cotidiano
Adesg fecha com Joel e é uma contratação importante visando o Estadual
O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do Cras), anunciou nesta sexta, 28, a contratação do volante Joel, ex-Independência, para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o Leão, de Senador Guiomard, estreia contra o Humaitá.
“Conseguimos manter a base desta temporada e vamos realizar contratações pontuais no primeiro momento. O Joel é experiente e conhece muito bem o futebol acreano”, declarou Paulinho do Cras.
Início confirmado
Segundo Paulinho do Cras, a preparação para o Estadual vai começar no dia 15 de dezembro, no Frotão.
“Estamos com o planejamento fechado e começamos a executar. A ideia é começar os trabalhos com toda estrutura”, afirmou o presidente.
Comentários
Cotidiano
Maicon Romano chega para a disputa do Seringueiro de Ferro
O rondoniense Maicon Romano, 35, desembarca em Rio Branco nesta e será uma das atrações do Seringueiro de Ferro 2026. O triatleta tem três participações em campeonatos mundiais, Alemanha, Espanha e Austrália.
“O objetivo é se desafiar e manter a evolução no esporte de maneira contínua e enfatizada. É preciso chegar bem preparado sempre nas competições”, declarou Maicon Romano.
Início na natação
Maicon Romano foi atleta de natação entre os 10 e os 19 anos e iniciei no Triathlon em 2020 durante a pandemia.
“Estava sedentário, bem acima do peso e por isso voltei a nadar. Fui apresentado ao triathlon e comecei a gostar. Em 2021, fui vice-campeão do Troféu Brasil em Santos e passei a treinar mais forte”, disse o triatleta.
Seringueiro de Ferro 2026
O Seringueiro de Ferro 2026 será disputado no domingo, 30, a partir das 6h30, no Residencial Harpia, em Rio Branco. O desafio será 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.
Você precisa fazer login para comentar.