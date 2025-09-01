Prefeitura de Brasiléia assina ordem de serviço para pavimentação no km 19

Obra de R$ 14,3 milhões é fruto de emenda parlamentar e atende antiga reivindicação da comunidade

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Obras, realiza nesta terça-feira (2) a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica no km 19. A iniciativa atende a um antigo sonho da comunidade local e marca um dos maiores investimentos em infraestrutura da região.

Segundo a gestão municipal, comandada pelo prefeito Carlinhos do Pelado, o projeto é viabilizado por meio de emenda da ex-deputada federal Vanda Milani, no valor global de R$ 14.340.000,00.

A obra será executada em menos de nove meses de administração, reforçando o compromisso da prefeitura com melhorias na mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

