Prefeitura de Brasiléia assina ordem de serviço para pavimentação no km 19
Obra de R$ 14,3 milhões é fruto de emenda parlamentar e atende antiga reivindicação da comunidade
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Obras, realiza nesta terça-feira (2) a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica no km 19. A iniciativa atende a um antigo sonho da comunidade local e marca um dos maiores investimentos em infraestrutura da região.
Segundo a gestão municipal, comandada pelo prefeito Carlinhos do Pelado, o projeto é viabilizado por meio de emenda da ex-deputada federal Vanda Milani, no valor global de R$ 14.340.000,00.
A obra será executada em menos de nove meses de administração, reforçando o compromisso da prefeitura com melhorias na mobilidade urbana e qualidade de vida da população.
DNIT intensifica dragagem no Rio Madeira para garantir navegabilidade durante estiagem
Ação busca evitar encalhes, atrasos logísticos e assegurar abastecimento de combustíveis e mercadorias na Amazônia
O Rio Madeira, uma das principais hidrovias da Amazônia, está passando por um amplo trabalho de dragagem realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O objetivo é garantir a navegabilidade no período de seca, quando a queda no nível das águas compromete o transporte de cargas e passageiros.
Um dos pontos mais críticos, o trecho Salomão-Fausto, já foi concluído. Atualmente, as dragas atuam no passo Miriti e devem avançar para outros trechos considerados estratégicos. A medida é vista como fundamental para evitar encalhes de embarcações, reduzir atrasos no escoamento da produção e manter o abastecimento de combustíveis, insumos e mercadorias na região.
Responsável por grande parte do escoamento da produção agrícola de Rondônia e de estados vizinhos, a hidrovia do Madeira é considerada um elo essencial entre a Amazônia e os mercados nacional e internacional. Além disso, a dragagem beneficia diretamente comunidades ribeirinhas e empresas que utilizam o rio como principal rota de transporte.
De acordo com técnicos do DNIT, as obras seguem protocolos ambientais e de monitoramento, de modo a conciliar a manutenção da infraestrutura com a preservação do ecossistema local. O órgão reforça que o Rio Madeira continuará desempenhando papel estratégico na integração e no desenvolvimento da Amazônia.
Temporal provocou destruição em Sena Madureira e causa transtornos na capital
Fortes ventos destelharam casas no interior e derrubaram árvore que interditou rua em Rio Branco
Um forte temporal que atingiu o município de Sena Madureira na tarde de domingo (31), deixou um rastro de destruição e prejuízos. Moradores relataram momentos de tensão, principalmente no Bairro Eugênio Augusto Areal, onde casas tiveram telhados arrancados pelos ventos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a destruição total e parcial de pelo menos duas residências.
Na capital Rio Branco, o temporal também foi registrado. Segundo a Defesa Civil, a chuva acumulou 14,9 milímetros e os ventos chegaram a 23 km/h, com rajadas de até 40 km/h. Na rua Isaura Parente, uma árvore caiu e interditou o trânsito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu liberar a via após a retirada da árvore.
Uma moradora de um prédio localizado no Bairro Isaura Parente ficou presa no elevador por cerca de 40 minutos devido o apagão. Ela conseguiu manter a calma e após a chegada da equipe dos bombeiros, a energia foi restabelecida reativando o transformador fazendo com que conseguisse sair ilesa. Serviços de telefonia via celular da operador Vivo também foi afetado deixando milhares sem poder solicitar pedidos de ajuda como nesse caso.
As autoridades municipais seguem monitorando possíveis danos e prestando apoio às famílias afetadas.
Acre segue entre os estados com menor participação no Enem
O Acre registrou 28.962 inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, de acordo com dados do Painel Enem divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O número coloca o estado entre os três com menos candidatos do país, à frente apenas de Roraima (14.162) e atrás do Amapá (33.193). Em comparação com os estados mais populosos, a diferença é expressiva: São Paulo lidera com 751.648 inscritos, seguido de Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).
Na região Norte, o Acre também aparece com um dos menores volumes de inscrições. Apenas Rondônia (46.801) e Roraima tiveram números próximos. O Pará concentrou a maior parte dos candidatos nortistas, com 289.392 inscritos.
No total, o Brasil somou 4.811.338 participantes confirmados para as provas, que serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em quase todos os estados. No caso de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), por causa da COP30, a aplicação ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
