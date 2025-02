Prefeitura de Brasileia apresenta plano de contingência contra enchente

Para planejar e organizar ações coordenadas e integradas de prevenção e resposta em caso de uma possível alagação, a prefeitura de Brasileia, ao lado da Defesa Civil municipal, apresentou nessa quarta-feira 26, o plano de contingência durante reunião com a presença do vice-prefeito Amaral do Gelo e secretários da gestão municipal.

No plano, está o planejamento detalhado para a gestão de riscos e desastres naturais, organização das principais ações de prevenção, preparação, resposta, resgate de pessoas e animais domésticos, além de recuperação durante a situação de emergência.

As ações são fundamentais para garantir uma atuação eficiente e coordenada da prefeitura de Brasileia diante de eventos adversos, como enchentes, catástrofes, deslizamentos entre outros

A estrutura da defesa civil construída no município há três anos conta com ampla e moderna sede própria. Onde são tomadas as principais decisões e comunicados para a população pelo comitê de crise formado por mais de 16 instituições na sala de situação durante eventos críticos naturais, a exemplo da última inundação.

Conta com ainda com o Centro de Monitoramento em tempo real do nível do Rio Acre intergrado com Agência Nacional de Águas ( ANA), entre outros órgão de meteorologia com previsão e alerta de forma precisa e antecipada.

Nesta, semana completa um ano da maior alagação já registrada na história de Brasileia, quando o Rio Acre ultrapassou 15,58 metros e atingiu mais de 80 % da cidade, além de deixar várias comunidades da zona rural do município isoladas. Ao todo, mais de 15 mil pessoas foram afetadas.

Para o prefeito Carlinhos do Pelado, é prioridade e essencial o plano de contingência da defesa civil municipal com alerta prevenção e resposta em casos de desastres naturais. Contando ainda com envolvimento de forma integrada e coordenada com todas as secretarias da Prefeitura de Brasileia.

“Nos reunimos com todo secretariado da prefeitura de Brasileia a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. E tivemos a grata satisfação de apresentar o plano de contingência a todas as secretarias municipais. Abrimos o plano, fizemos toda a explanação onde os secretários, dentro das suas pastas, exercem toda essa situação dentro do plano, ou seja, cada um é responsável por uma parte do seu plano e, com isso, nós conseguimos fechar o nosso plano de contingência intergrado para esse ano, que de certa forma já estava pronto deste o final do ano o que faltava era só essa reunião de apresentação”, ressaltou Capitão do Corpo de Bombeiros, Emerson Sandro, Coordenador da Defesa Civil de Brasileia.

Sandro lembrou ainda o plano de contingência que no mesmo período no ano passado estava sendo executado durante alagação histórica no município.

“Inclusive, há um ano atrás, mais precisamente dia 27, nós estávamos com o pico da enchente histórica aqui em Brasileia. Quando também o plano de contingência foi executado. Esperamos e acreditamos que este ano não será preciso o plano vai ficar só no planejamento por que até então não há previsão de inundação,”afirmou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários