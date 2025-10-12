Prefeitura de Brasiléia apoia semifinal do Campeonato Rural do KM 84

Evento reuniu prefeitos da Calha do Juruá, parlamentares do Amazonas e do Acre, e marcou um momento histórico com a entrega do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira.

A terceira noite da ExpoEnvira 2025, realizada neste sábado (11), entrou para a história do município de Envira (AM). O evento foi marcado pela presença de diversas autoridades políticas do Amazonas e do Acre, pela entrega simbólica do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira e por uma programação repleta de atividades que reforçaram o espírito de união, cultura e desenvolvimento regional.

Estiveram presentes o prefeito de Itamarati, João Campelo, a prefeita de Eirunepé, professora Áurea, o deputado federal Capitão Alberto Neto, o deputado estadual Delegado Péricles, o vereador Coronel Rosses e o vereador Elan, ambos de Manaus, além do prefeito de Feijó (AC), delegado Raílson, acompanhado de outras lideranças do município acreano.

A noite também foi especial para os boiadeiros e amantes do rodeio de Envira, com a entrega oficial e simbólica do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira, realizada pelas mãos do prefeito Ivon Rates e do deputado estadual Delegado Péricles. O momento foi celebrado com emoção pelos trabalhadores e organizadores do evento, marcando um novo capítulo na história da cultura rural envirense.

“Com a criação da Associação dos Boiadeiros de Envira, estamos fortalecendo as nossas tradições e dando voz e estrutura a quem mantém viva essa cultura. A organização dos boiadeiros representa respeito, reconhecimento e oportunidade para o nosso povo”, destacou o prefeito Ivon Rates.

O deputado Delegado Péricles, que participou ativamente do ato simbólico, também ressaltou a importância do gesto:

“Essa associação é um instrumento de valorização. Os boiadeiros agora terão representação oficial, poderão buscar apoio e participar ativamente da construção da ExpoEnvira e de outros eventos que fortalecem a economia local.”

Durante o dia, a programação foi intensa e diversificada. A Feira do Produtor Rural movimentou a economia local com a exposição de produtos agrícolas, artesanato e alimentos regionais. Houve também palestras voltadas ao setor agrário, o torneio de vôlei e a primeira Caminhada “Eu Escolho Viver”, que contou com a presença do deputado Delegado Péricles e foi iniciada oficialmente pelo prefeito Ivon Rates, simbolizando a união entre esporte, saúde e cidadania.

“É bonito ver a cidade unida em torno do bem-estar, da cultura e do desenvolvimento. Envira está de parabéns por essa linda festa”, afirmou o prefeito de Itamarati, João Campelo, que acompanhou parte das atividades da ExpoEnvira.

A prefeita de Eirunepé, professora Áurea, também destacou o impacto regional da feira:

“A ExpoEnvira é uma referência para todos nós da Calha do Juruá. É um evento que fortalece o comércio, movimenta a economia e celebra o trabalho do produtor rural. Parabéns ao prefeito Ivon e à sua equipe por essa belíssima organização.”

Já o deputado federal Capitão Alberto Neto reforçou o papel do evento como símbolo de integração entre os municípios:

“A ExpoEnvira é mais que uma festa — é uma vitrine de oportunidades. Aqui se encontram cultura, agronegócio e o espírito empreendedor do povo amazônida. É motivo de orgulho ver essa união de lideranças em prol do crescimento da região.”

A noite seguiu com mais uma etapa eliminatória das montarias em touros, que agitou o público presente e manteve o clima de emoção e adrenalina do rodeio. E para encerrar a programação com chave de ouro, o cantor Wanderley Andrade subiu ao palco e colocou todo mundo para dançar com seus grandes sucessos, animando a multidão que lotou o parque de exposições.

Encerrando as atividades da noite, o prefeito Ivon Rates agradeceu a presença de todos e reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento da cultura e da economia local:

“A ExpoEnvira é a festa do povo, da agricultura, dos boiadeiros e de todos que acreditam no futuro da nossa cidade. Cada detalhe foi pensado com carinho para valorizar quem trabalha, quem produz e quem faz Envira crescer. Que essa energia positiva continue nos guiando rumo a dias ainda melhores.”

Com emoção, união e grandes conquistas, a terceira noite da ExpoEnvira 2025 consolidou o evento como um dos mais importantes do interior do Amazonas, reafirmando a força do trabalho, da tradição e da integração entre os municípios da Calha do Juruá.

Texto: Fabrício Mendes

Fotos: Aston Mello