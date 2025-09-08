Acre
Prefeitura de Brasiléia amplia o Saúde em Ação na Comunidade e leva mais atendimentos e serviços às comunidades rurais e da Resex Chico Mendes
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou neste sábado (06), a 3ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando serviços de saúde e atendimentos sociais à comunidade São Francisco do Figueiredo, conhecida como Cantina, localizada no km 52 + 25 de ramal na Reserva Extrativista Chico Mendes, zona rural do município.
A iniciativa, que busca aproximar os serviços das famílias que vivem em áreas de difícil acesso, registrou 1.426 procedimentos na área da saúde, além de dezenas de atendimentos sociais, como orientações e atualização de cadastros do Bolsa Família.
Os dados consolidados foram divulgados nesta segunda-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação faz parte do compromisso assumido pela gestão do prefeito Carlinhos do Pelado em ampliar os serviços nas comunidades e levar atendimento para as pessoas que mais precisam.“Estamos conseguindo levar saúde de qualidade para comunidades que ficam longe da cidade muitas vezes de difícil acesso como na Reserva Extrativista Chico Mendes. É determinação do prefeito que esses atendimentos cheguem cada vez mais perto das pessoas seja nas comunidades rurais ou na Resex Chico Mendes, garantindo assim dignidade e acesso a saúde para todos”, afirmou.
O presidente da Associação de Moradores da Comunidade São Francisco do Figueiredo (Cantina), Flávio Oliveira, comemorou a chegada do programa e contou que, pela primeira vez, ele e sua família tiveram acesso a serviços especializados sem precisar se deslocar até a cidade. “É motivo de alegria receber o Saúde em Ação completo aqui, com ultrassonografia e pediatria. Eu mesmo realizei meus exames e meu filho também foi atendido. É a primeira vez que temos esse tipo de atendimento na nossa localidade”, relatou.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinhos Tibúrcio, esteve presente ao lado dos vereadores Djhailson e Careca Gadelha e reforçou o apoio do Legislativo ao fortalecimento das políticas de saúde na zona rural também. “A Câmara tem aprovado e vai continuar aprovando projetos que facilitem o acesso da população rural aos serviços de saúde, assim como a melhorias em ramais, educação e outros benefícios importantes”, disse.
Moradora da comunidade, Jamily Alves, agradeceu pela realização da ação e lembrou a dificuldade de transporte enfrentada pelos moradores. “Fui uma das pessoas que pediu a vinda do Itinerante ao prefeito Carlinhos e o Secretário de Saúde Francélio, porque além de mim muitos aqui não têm muita condições de se deslocar até o posto de saúde mais próximo, que fica a mais de 40 km de casa. Hoje, ver esse atendimento aqui é uma grande conquista, muito obrigada ”, afirmou.
Com apoio 30 servidores da saúde e da assistência social, a edição contou com consultas clínicas, pediatria, odontologia, nutrição, bioimpedância, exames laboratoriais, aferições, ultrassonografia, vacinação e serviços sociais.
Foram realizadas , 75 consultas clínicas,114 ultrassonografias, 38 consultas pediátricas,34 consultas em nutrição,34 bioimpedâncias, 75 aferições de pressão arterial, 113 medições de altura/peso, 75 aferições de temperatura, 58 procedimentos odontológicos, 11 eletrocardiogramas, 680 dispensações de medicamentos , 103 doses de vacina, 7 PCCU, 6 aplicações de injetável e 3 atendimentos de enfermagem.
A prefeitura anunciou que novas comunidades rurais serão contempladas pelo programa Saúde em Ação na Comunidade.
Pai e filho são levados à delegacia após agressões mútuas em Cruzeiro do Sul
Caso ocorreu no bairro da Várzea; adolescente e pai apresentavam marcas de violência
Um desentendimento familiar terminou com pai e filho conduzidos à delegacia no último domingo (7), no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul (AC). Ambos relataram terem sido agredidos durante a briga.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente procurou ajuda após alegar ter sido agredido pelo pai, identificado como Manoel. Ele apresentava escoriações no pescoço e no braço direito. Já Manoel declarou que o filho teria retornado para casa no início da noite, após passar o dia fora, e que, durante uma discussão, foi atacado pelo menor, sofrendo um hematoma no pescoço.
A PM informou que, diante do crime de vias de fato, Manoel recebeu voz de prisão e o filho foi apreendido. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.
Prefeitura de Assis Brasil realiza palestra em alusão ao Setembro Amarelo
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma palestra especial com foco na juventude, em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida.
A atividade contou com a participação de um psicólogo, que trouxe reflexões importantes sobre saúde mental, autoestima, diálogo e a importância de buscar ajuda nos momentos de dificuldade. O encontro proporcionou aos jovens um espaço de escuta e aprendizado, reforçando a mensagem de que falar é fundamental para superar desafios emocionais.
A secretária municipal de Assistência Social destacou que a ação integra o conjunto de atividades programadas para o Setembro Amarelo, fortalecendo a rede de apoio e cuidado no município.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso em conscientizar, prevenir e apoiar, lembrando que a vida é o bem mais precioso.
Pesando no bolso: cesta básica consome 45% do salário do acreano em agosto
Marcela Jansen
O preço da cesta básica em Rio Branco praticamente não sofreu alteração em agosto de 2025, mas continua pesando no bolso dos trabalhadores. Segundo levantamento divulgado na sexta-feira, 5, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o custo médio foi de R$ 641,27, alta de 0,02% em relação a julho.
No acumulado entre abril e agosto, a cesta apresentou queda de -5,38% na capital acreana, puxada pela redução no preço de alimentos de grande peso no consumo popular, como banana (-20,56%), arroz (-8,46%), pão francês (-5,62%), tomate (-5,22%) e farinha de mandioca (-5,15%).
Entre julho e agosto, seis dos 12 itens tiveram aumento de preço: banana (4,27%), manteiga (2,94%), carne bovina de primeira (2,25%), leite integral (1,39%), óleo de soja (1,30%) e arroz agulhinha (0,95%). Outros seis registraram queda, com destaque para tomate (-4,96%), farinha de mandioca (-4,10%) e feijão carioca (-1,49%).
Mesmo com a relativa estabilidade, o impacto da cesta sobre a renda permanece alto. Um trabalhador remunerado com o salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou dedicar 92 horas e 56 minutos de trabalho para adquirir os produtos básicos no mês de agosto. Após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, o gasto comprometeu 45,67% do salário líquido, percentual ligeiramente acima do registrado em julho (45,66%).
O estudo é realizado mensalmente em diversas capitais do país e aponta o peso dos alimentos essenciais sobre o orçamento das famílias, servindo como parâmetro para medir o poder de compra do trabalhador.
