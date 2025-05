Prefeitura de Brasileia amplia ações contra o tabagismo com criação de novo grupo de apoio

Reforçando seu compromisso com a saúde da população, a Prefeitura de Brasileia deu início nesta semana ao segundo grupo do Programa de Cessação do Tabagismo. A ação, que integra as atividades do Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio), está sendo realizada na Unidade Básica de Saúde de referência Raimunda Antônia Carneiro de Lima e conta com 10 participantes.

A iniciativa foi retomada após os resultados positivos obtidos com o primeiro grupo, formado logo no início da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado. Naquela ocasião, dez pessoas ingressaram no programa, oito permaneceram até o fim e, dessas, três conseguiram abandonar o cigarro em menos de três meses.

O programa funciona por meio de reuniões periódicas, onde é avaliado as necessidades individuais de cada participante e é definido os tratamentos adequados, que podem incluir apoio psicológico, terapia cognitivo-comportamental, atendimento nutricional, acompanhamento odontológico e, quando necessário, o uso de medicamentos como adesivos de nicotina, goma ou bupropiona, que ajuda no controle da ansiedade.

O coordenador do programa, Romantiéze destacou ainda que a equipe envolvida no programa é formada por profissionais capacitados, incluindo psicólogos, nutricionistas, médicos e enfermeiros.

“Essa é uma ação reconhecida pelo Ministério da Saúde e pelo INCA como de extrema importância, e estamos felizes por conseguir implementá-la com qualidade aqui em Brasileia,” afirmou.

A coordenadora Stefany Rocha da Unidade de referência do programa Raimunda Antônia Rocha destacou como acontecem o acompanhamento dos grupos:

” Os grupos aqui na Antônia Raimunda recebem acompanhamento multiprofissional por um período de até um ano, com atendimentos inicialmente semanais, passando a quinzenais e mensais conforme a evolução de cada participante”, explicou.

O participante Francisco Erivaldo, que integrou o primeiro grupo, falou sobre sua experiência:

” Quem fuma aconselho entra no programa que recebe ajuda que é muito bom. Agora sim, tem que querer. Por que entrei no programa, usei adesivo, tomei medicação, mas ainda fumava. Um dia olhei pro cigarro e percebi que estava errado. Decidi: ‘A partir de agora, não fumo mais’. E desde então, parei de fumar e nem sinto mais vontade.” Destacou.

Com ações como essa, a gestão do prefeito Carlinhos a frente da Prefeitura de Brasileia. Segue investindo em prevenção e qualidade de vida da população brasileense e proporcionando também mais saúde esperança para quem deseja abandonar o vício do cigarro.

