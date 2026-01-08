Flash
Prefeitura de Brasiléia abre inscrições para seletivo da Educação com 115 vagas temporárias
Processo segue até 12 de janeiro, contempla cargos de nível médio e superior e salários de até R$ 3,1 mil
A Prefeitura de Brasiléia iniciou nesta quinta-feira, 8, o período de inscrições para o processo seletivo simplificado que oferta 115 vagas imediatas para contratação temporária de profissionais da área da Educação. O prazo segue até o dia 12 de janeiro, conforme estabelece o Edital nº 001/2026, publicado no Diário Oficial do Estado.
O certame será realizado em etapa única, por meio de análise de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. As contratações terão duração de um período letivo, conforme o calendário escolar da rede municipal.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 02 de Novembro, nº 102, bairro Raimundo Chaar. Os candidatos precisam entregar a ficha de inscrição e a documentação exigida em envelope lacrado. Não serão aceitas inscrições por e-mail, correios ou de forma condicional, e cada candidato poderá concorrer a apenas um cargo.
O edital contempla vagas para nível médio e superior, além de cadastro de reserva. Entre os cargos estão: oficineiros (artes, informática, música, capoeira, natação e língua espanhola), agente de campo (zona rural), auxiliar de sala (creche integral e parcial), profissional de apoio escolar para Educação Especial, professores P1 (zona rural) e P2 (zona urbana e escolas nucleadas), professor de sala de recursos, psicólogo, assistente social e nutricionista.
Os salários variam de R$ 1.625 a R$ 3.197, conforme o cargo e a carga horária, que pode chegar a até 40 horas semanais. O processo seletivo reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, que concorrerão em igualdade de condições e deverão apresentar laudo médico no ato da inscrição e da contratação.
Será considerado classificado o candidato que obtiver nota mínima de 50 pontos na avaliação de títulos. Em caso de empate, terá preferência o candidato com maior idade, conforme o Estatuto do Idoso. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar dentro do prazo previsto no cronograma do edital.
A convocação dos aprovados ocorrerá de acordo com a necessidade da administração municipal. O candidato convocado terá três dias corridos para se apresentar. A contratação é temporária e não gera direito à efetivação. Todas as informações, resultados e convocações serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Acre.
Assis Brasil supera meta nacional e se destaca na vacinação contra o HPV
O município de Assis Brasil alcançou um importante avanço na área da saúde pública ao superar a meta de cobertura vacinal contra o HPV estabelecida pelo Ministério da Saúde. Dados parciais de 2025, referentes ao período de janeiro a outubro, mostram que o município atingiu 101,99% de cobertura entre o público feminino e 91,36% entre o público masculino, ambos acima da meta nacional de 90% para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.
As informações fazem parte de um levantamento oficial do Ministério da Saúde, com base nos registros da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que consolida dados de vacinação de todo o país. No comparativo estadual, Assis Brasil figura entre os municípios com melhor desempenho na imunização contra o HPV no Acre.
Para o prefeito Jerry Correia, o resultado é reflexo de um trabalho conjunto e comprometido.
“Ultrapassar a meta de vacinação contra o HPV mostra que estamos no caminho certo. Esse resultado é fruto do empenho das nossas equipes de saúde, do apoio das famílias e das ações realizadas nas escolas e nas unidades de saúde. Investir em prevenção é cuidar do futuro das nossas crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.
A vacinação contra o HPV é fundamental para a prevenção de diversos tipos de câncer e outras doenças associadas ao vírus. O desempenho alcançado por Assis Brasil reforça a importância das campanhas educativas, da busca ativa e do acesso facilitado aos serviços de saúde.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em manter altas coberturas vacinais e fortalecer as políticas públicas de saúde, garantindo mais prevenção, proteção e qualidade de vida para toda a população.
Acusado de aplicar golpes em moradores da zona rural se entrega à Polícia Civil em Xapuri
Homem é acusado de lesar cerca de 30 pessoas ao prometer instalação de internet que nunca era realizada
Um homem identificado pelas iniciais A. C. M. de M. se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 7, na cidade de Xapuri, após ser apontado como responsável por uma série de golpes contra moradores da zona rural do município.
De acordo com as investigações, o suspeito oferecia serviços de instalação de internet em comunidades rurais, recebia valores antecipadamente e, após o pagamento, não realizava o serviço prometido. Com boa lábia e aparência de profissional, ele conquistava a confiança das vítimas, que, em sua maioria, vivem em áreas de difícil acesso e com pouca cobertura de serviços.
Ao todo, cerca de 30 pessoas foram lesadas pela prática criminosa.
Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do paradeiro do investigado, diversas diligências foram realizadas ainda na terça-feira com o objetivo de capturá-lo. No entanto, o suspeito conseguiu escapar em todas as tentativas e permaneceu foragido.
Já nesta quarta-feira, ao perceber o cerco policial se intensificando, o homem decidiu se apresentar voluntariamente à delegacia de Xapuri. No local, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça, efetuaram a prisão formal e adotaram todos os procedimentos legais cabíveis.
O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de estelionato e outros que possam ser identificados ao longo das investigações.
Deputado Tadeu Hassem é empossado como Conselheiro do CRC-AC; presidente é reconduzido ao cargo
O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) realizou, nesta terça-feira, 6, a solenidade de posse dos Novos Conselheiros e Eleição do Conselho Diretor para seu novo mandato que inicia em 2026. O evento, que reuniu autoridades, profissionais da contabilidade e familiares, foi marcado pela vitória da Chapa 1 e empossou o Deputado Estadual Tadeu Hassem como membro oficial do Plenário do Conselho.
A nova diretoria, eleita pelos conselheiros, registrou como Presidente o Contador Edberto de Sousa, reconduzido ao cargo, e Francisco do Nascimento como Vice-Presidente. O Deputado Tadeu Hassem assumiu o cargo de Conselheiro Efetivo e recebeu a posse para conduzir as demandas da Câmara de Registro Profissional, o que uniu seus trabalhos parlamentares à contabilidade.
Após o encerramento da solenidade, o deputado evidenciou o seu interesse desde cedo pela contabilidade. O parlamentar, que atualmente representa aproximadamente 1.300 profissionais e 260 empresas registradas no CRC-AC, destacou que assumiu o cargo com o compromisso de multiplicar as ações em todo o estado do Acre e agradeceu ao conselho pela oportunidade.
“Contabilidade forte é uma contabilidade que funciona na economia do Brasil e do Acre. Eu não venho aqui apenas para somar, mas para multiplicar nossas ações em todo o estado do Acre. Vamos juntos construir uma contabilidade cada vez mais forte e sólida para trazer benefício para a sociedade acreana”, afirmou o deputado.
Ainda na ocasião, o presidente Edberto de Sousa destacou a renovação de 60% na composição da chapa vencedora e revelou a importância estratégica da chegada de Hassem ao Conselho, que fortalece a classe contábil do estado. A posse do parlamentar representa a articulação entre a instituição de contabilidade e o legislativo estadual.
“Você vem representando Brasiléia, mas também vem representando os contadores públicos e todos os contadores do nosso estado. Tenho certeza de que vai contribuir muito para o fortalecimento da nossa classe contábil do nosso estado,” finalizou o presidente.
O Conselho Regional de Contabilidade do Acre tem a finalidade de orientar, normatizar, e fiscalizar o exercício das profissões contábeis no estado, em defesa da própria categoria. O mandato de Tadeu Hassem no CRC-AC será de quatro anos, período no qual o deputado pretende trabalhar no contábil e no poder público, para que suas demandas influenciem positivamente o cenário econômico e o desenvolvimento do estado.
