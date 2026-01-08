Prefeitura de Brasiléia abre inscrições para seletivo da Educação com 115 vagas temporárias

Processo segue até 12 de janeiro, contempla cargos de nível médio e superior e salários de até R$ 3,1 mil

A Prefeitura de Brasiléia iniciou nesta quinta-feira, 8, o período de inscrições para o processo seletivo simplificado que oferta 115 vagas imediatas para contratação temporária de profissionais da área da Educação. O prazo segue até o dia 12 de janeiro, conforme estabelece o Edital nº 001/2026, publicado no Diário Oficial do Estado.

O certame será realizado em etapa única, por meio de análise de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. As contratações terão duração de um período letivo, conforme o calendário escolar da rede municipal.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 02 de Novembro, nº 102, bairro Raimundo Chaar. Os candidatos precisam entregar a ficha de inscrição e a documentação exigida em envelope lacrado. Não serão aceitas inscrições por e-mail, correios ou de forma condicional, e cada candidato poderá concorrer a apenas um cargo.

O edital contempla vagas para nível médio e superior, além de cadastro de reserva. Entre os cargos estão: oficineiros (artes, informática, música, capoeira, natação e língua espanhola), agente de campo (zona rural), auxiliar de sala (creche integral e parcial), profissional de apoio escolar para Educação Especial, professores P1 (zona rural) e P2 (zona urbana e escolas nucleadas), professor de sala de recursos, psicólogo, assistente social e nutricionista.

Os salários variam de R$ 1.625 a R$ 3.197, conforme o cargo e a carga horária, que pode chegar a até 40 horas semanais. O processo seletivo reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, que concorrerão em igualdade de condições e deverão apresentar laudo médico no ato da inscrição e da contratação.

Será considerado classificado o candidato que obtiver nota mínima de 50 pontos na avaliação de títulos. Em caso de empate, terá preferência o candidato com maior idade, conforme o Estatuto do Idoso. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar dentro do prazo previsto no cronograma do edital.

A convocação dos aprovados ocorrerá de acordo com a necessidade da administração municipal. O candidato convocado terá três dias corridos para se apresentar. A contratação é temporária e não gera direito à efetivação. Todas as informações, resultados e convocações serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Acre.

Relacionado

Comentários