Prefeitura de Brasileia abre Campeonato Municipal de Futsal com 57 equipes, 855 atletas e a maior premiação da história
A Prefeitura de Brasileia deu início, na noite desta quinta-feira (11), ao Campeonato Municipal de Futsal 2025, considerado o maior já realizado no município. A cerimônia ocorreu no Ginásio Poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, reunindo autoridades, atletas e torcedores. Ao todo, 57 equipes e 855 atletas disputarão o torneio, que terá mais de 100 dias de competição, sempre às terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, a partir das 18h.
O campeonato conta com sete categorias: Sub-11, Sub-14, Sub-17 (categorias de base), Feminino, Máster, Segunda Divisão e Primeira Divisão. A premiação também é histórica. Somente na Primeira Divisão, o campeão receberá R$ 10.000 e o Vice- Campeão R$ 5.000 mil reiais.Valores que compõe o montante total superior a R$ 44.500 distribuído ao longo das categorias. O torneio é realizado com investimento aproximado de R$ 100 mil, garantidos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Afonso Fernandes.
O evento contará ainda com equipe de arbitragem oficial da Gerência Municipal de Esportes, garantindo padronização, transparência e rigor técnico em todas as partidas.
Representando o prefeito Carlinhos do Pelado, o vice-prefeito Amaral do Gelo destacou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte local. “Este campeonato movimenta nossa juventude, valoriza os atletas e fortalece o espírito esportivo do nosso município. É uma alegria ver o ginásio lotado e saber que estamos oferecendo estrutura e incentivo como nunca antes”, afirmou.
O deputado Afonso Fernandes, responsável pela emenda que financia o evento, também enfatizou o impacto esportivo e social do torneio. “Investir no esporte é investir em oportunidades, em saúde e em cidadania. Brasileia demonstra, mais uma vez que é capital do esporte do Alto Acre que sabe transformar recursos em benefício direto para a população. Este é o maior campeonato da história e estamos muito orgulhosos de contribuir para isso”, declarou.
A secretária municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Arlete Amaral, reforçou o esforço integrado entre as áreas envolvidas. “Planejamos com muito cuidado cada etapa para garantir segurança, estrutura e qualidade técnica. São mais de 800 atletas envolvidos, categorias de base estruturadas, arbitragem oficial e uma premiação inédita. É um marco para o esporte de Brasileia”, afirmou.
Também participaram da abertura o vereador Careca Gadelha, representando a Câmara Municipal; o secretário de Comunicação, Chiquinho Chaves; e o gerente de esportes, Clebson Venâncio. O juramento dos atletas foi conduzido por Pedriano Meireles, ao lado dos demais competidores.
A rodada inaugural teve dois jogos muito disputados. Pela Segunda Divisão, o Vigilantes venceu o Auto Peças Cunha por 3 a 2. Já pela Primeira Divisão, o Real Fronteira superou o Ressaca em um confronto equilibrado, encerrado em 6 a 5.
Com grande participação das torcidas dos times de toda as categorias e estrutura reforçada, o Campeonato Municipal de Futsal de Brasileia promete ser uma das maiores atrações esportivas do ano no Alto Acre.
TCE-AC entrega Selos de Transparência a 44 instituições acreanas e celebra avanço histórico do Estado
Raimari Cardoso
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou, na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, a cerimônia oficial de entrega dos Selos de Qualidade em Transparência Pública do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) – Edição 2025. Ao todo, 44 instituições acreanas – entre prefeituras, câmaras municipais e órgãos do sistema de justiça – foram reconhecidas por alcançar níveis de excelência nos critérios nacionais de transparência.
A solenidade foi conduzida pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéia Benício, e contou com a presença do conselheiro decano Valmir Ribeiro e do terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Eduardo Ribeiro. O momento marcou um avanço inédito na história da governança pública no Acre, que alcançou 84% de transparência geral, índice que representa a maior evolução proporcional do país – um salto de 49% para 84% em apenas um ciclo.
Segundo a presidente Dulcinéia Benício, o resultado reflete tanto o fortalecimento das instituições quanto o compromisso coletivo com a melhoria da gestão pública.
“Celebramos hoje não apenas os números, mas o compromisso das instituições com a transparência. A administração só cumpre seu papel quando o cidadão compreende, acessa e participa da vida pública. Ainda enfrentamos desafios, especialmente no acesso digital, mas avançar é uma necessidade da nossa democracia. Progredimos muito, e seguimos olhando para o futuro com responsabilidade”, afirmou.
Os Selos são concedidos pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o TCE-MT, e representam a maior certificação nacional em transparência, com critérios rigorosos e de abrangência nacional.
Destaques: MPAC e DPE-AC conquistam o Selo Diamante com excelência máxima
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi o grande destaque estadual ao atingir novamente 100% dos critérios avaliados. Para o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, o reconhecimento reforça um compromisso permanente.
“A transparência é um princípio que orienta nosso trabalho diário. Cada dado divulgado e cada processo acessível demonstra que a confiança pública está no centro da nossa atuação. Manter o índice de 100% é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Esse resultado só é possível graças ao esforço coletivo de membros e servidores, que transformam a transparência em prática cotidiana”, afirmou.
A Defensoria Pública do Estado (DPE-AC) também conquistou posição de destaque, alcançando 98,33% e reafirmando sua excelência em prestação de contas e acesso à informação.
Entre os municípios, Acrelândia, com 96,07%, e Xapuri, com 95,56%, surpreenderam positivamente ao obter o Selo Diamante. Os resultados consolidam o interior acreano como referência na administração pública moderna.
Categoria Ouro: 25 instituições comprovam maturidade administrativa
A categoria Ouro reúne 25 instituições com índices acima de 90%. Entre elas, as prefeituras de:
Epitaciolândia – 94,50%
Assis Brasil – 93,68%
Cruzeiro do Sul – 93,63%
Manoel Urbano – 93,24%
Câmaras Municipais também tiveram desempenho expressivo, destacando-se as de Epitaciolândia, Acrelândia, Tarauacá e Porto Acre.
Categoria Prata: reconhecimento mesmo diante das dificuldades geográficas
Outras 15 instituições receberam o Selo Prata, entre elas municípios de difícil acesso, como:
Marechal Thaumaturgo – 84,80%
Santa Rosa do Purus – 83,48%
Os resultados confirmam o empenho de gestores que, mesmo diante de distâncias e limitações tecnológicas, têm garantido o direito à informação.
Vozes da gestão pública: depoimentos marcam a solenidade
Gerlen Diniz, prefeito de Sena Madureira (Selo Ouro):
“Estamos muito felizes pelo reconhecimento. Sena Madureira saiu de 44% de transparência em 2024 para mais de 91% agora. Nosso compromisso é chegar a 100% no próximo ciclo. Essa mudança é fruto da decisão do nosso povo e do trabalho dedicado da nossa equipe.”
Olavinho Boiadeiro, prefeito de Acrelândia (Selo Diamante):
“Receber o Selo Diamante é muito gratificante. Representa dedicação, compromisso e um esforço coletivo por uma gestão melhor. Agradeço ao Tribunal de Contas pelo apoio e à população, que comemora conosco essa grande conquista.”
Maxsuel Maia, prefeito de Xapuri (Selo Diamante):
“É um dia de alegria e orgulho. Pela primeira vez, Xapuri alcança uma nota tão alta. Isso mostra que nossa gestão é transparente e comprometida com o cidadão. Essa conquista é da equipe e do povo de Xapuri.”
Celso Garcia, presidente da Câmara de Xapuri (Selo Ouro):
“A transparência é uma obrigação de todo agente público. Parabenizo todas as câmaras agraciadas e agradeço ao povo de Xapuri. No próximo ano, vamos buscar o Selo Diamante. É nosso dever entregar uma gestão cada vez mais clara e acessível.”
Transparência como valor permanente
A edição 2025 do PNTP confirma que o Acre avançou de forma sólida rumo à governança digital. Embora ainda existam desafios, especialmente no acesso da população mais vulnerável às plataformas tecnológicas, o cenário geral revela uma transformação consistente na gestão pública.
A mensagem deixada nas entrelinhas dos discursos das autoridades que participaram da cerimônia é de que cada selo entregue nesta sexta-feira representa mais do que um certificado: simboliza uma sociedade mais informada, instituições mais responsáveis e um Estado mais preparado para o futuro da administração pública.
Pesquisa coloca Gladson Cameli na liderança para o Senado no Acre, com 28,7% das intenções de voto
Levantamento do Instituto Delta mostra Márcio Bittar em segundo, com 15,9%, e Jorge Viana em terceiro, com 12,7%; Jéssica Sales aparece na quarta posição
Uma nova pesquisa do Instituto Delta para a disputa ao Senado pelo Acre coloca o governador Gladson Cameli (PP) na liderança das intenções de voto, com 28,68% na pesquisa estimulada. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (11), mostra o senador Márcio Bittar (PL)em segundo lugar, com 15,89%, seguido pelo ex-governador Jorge Viana (PT), com 12,65%.
O quarto lugar ficou com a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), com 11,53%. Em seguida aparecem a ex-deputada Mara Rocha (Republicanos), com 7,67%, o senador Sérgio Petecão (PSD), com 6,23%, e o deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil), com 4,98%. Não souberam ou não responderam somaram 8,73%.
Gladson Cameli deve deixar o governo do Acre em abril de 2026 para se dedicar à campanha ao Senado. Os números reforçam sua projeção como favorito, mas ainda mostram um cenário competitivo, com cinco candidatos registrando dois dígitos de intenção de voto.
A pesquisa ouviu 802 pessoas entre os dias 3 e 9 de dezembro em 14 municípios acreanos. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
Ranking de intenções de voto
- Gladson Cameli (PP): 28,68%
- Márcio Bittar (PL): 15,89%
- Jorge Viana (PT): 12,65%
- Jéssica Sales (MDB): 11,53%
- Mara Rocha (Republicanos): 7,67%
- Sérgio Petecão (PSD): 6,23%
- Eduardo Velloso (União Brasil): 4,98%
- Não souberam/não responderam: 8,73%
E sem Gladson na disputa?
O levantamento também testou um cenário sem o governador. Nesse caso, Márcio Bittar lidera com 22,32%, seguido de Jorge Viana, com 14,84%, e Jéssica Sales, com 13,09%.
Rejeição
Entre os nomes avaliados, Jorge Viana lidera a rejeição, com 26,06%, seguido do senador Sérgio Petecão, que marcou 20,32%. O deputado Eduardo Velloso é o menos rejeitado, com 2,74%.
Metodologia
A pesquisa ouviu 802 pessoas entre os dias 3 e 9 de dezembro, nos municípios de Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
A pesquisa confirma a vantagem do governador na corrida ao Senado, reforçando sua decisão de deixar o Palácio Rio Branco em abril de 2026 para concorrer à vaga. A fragmentação dos votos entre múltiplos pré-candidatos beneficia Cameli, que busca se eleger enquanto influencia sua sucessão no governo estadual.
Jovem acreano de 17 anos é aprovado na Universidade de Princeton, nos EUA, e será o primeiro do estado a estudar na instituição
Diego Monteiro, que estudou a vida toda em escola pública, vai cursar psicologia com bolsa integral; ele é o primeiro acreano a entrar na renomada universidade americana
O jovem acreano Diego Monteiro, de 17 anos, conquistou uma vaga na Universidade de Princeton, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, e se tornará o primeiro acreano a estudar na instituição. Aluno da rede pública de ensino durante toda a vida escolar, ele foi aprovado com bolsa integral que cobre os custos do curso de psicologia e da estadia no país.
Um vídeo emocionante divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Diego e a família recebem a notícia da aprovação. Em suas redes, o estudante relatou o caminho de superação e incertezas até a conquista.
— Tenho apenas que agradecer a Deus por isso. Pensei em desistir inúmeras vezes porque não acreditava que era capaz de ser aceito em um lugar como Princeton. O quanto eu chorei porque jurava que não seria aceito não tá escrito. Mas Deus não me deixou desistir e colocou pessoas incríveis na minha vida pra me incentivar — escreveu Diego.
A história do jovem tem ganhado destaque no Acre e inspirado outros estudantes que almejam oportunidades de estudo no exterior. A conquista reforça o potencial acadêmico de alunos da rede pública e a importância do apoio familiar e comunitário na realização de grandes objetivos.
Veja vídeo:
