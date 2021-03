Assessoria

Após a dedução obrigatória da saúde e educação, o saldo do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) do mês de março ficou zerado para a Prefeitura de Assis Brasil. Esse foi o terceiro bloqueio do ano, somando quase meio milhão de reais retidos pela União.

O motivo dos bloqueios é o não pagamento dos encargos sociais das folhas de pagamento referentes aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro do ano de 2020.

“Faz muita falta. Com esse dinheiro dava pra avançar em algumas obras de infraestrutura como recuperação de ruas e melhorias nos ramais”, lamentou o prefeito Jerry Correia.

