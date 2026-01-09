Flash
Prefeitura de Assis Brasil segue entregando mudas de café a produtores rurais
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a segunda etapa da distribuição de mudas de café aos produtores rurais do município, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da produção cafeeira local.
A ação tem como objetivo incentivar a diversificação da produção, aumentar a renda das famílias do campo e impulsionar a economia rural. As mudas distribuídas são de qualidade, cuidadosamente selecionadas para garantir melhor produtividade e boa adaptação às condições climáticas e de solo da região.
De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, esta etapa dá continuidade ao trabalho iniciado anteriormente, atendendo produtores que já haviam sido cadastrados e ampliando o alcance do programa. Além da entrega das mudas, os agricultores também recebem orientações técnicas sobre plantio, manejo e cuidados necessários para o bom desenvolvimento da lavoura, assegurando maior sucesso na produção.
Até o momento, a iniciativa já beneficiou 12 produtores rurais, com a distribuição de um total de 36 mil mudas de café, representando um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura no município.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância do investimento no setor rural. “A cafeicultura é uma grande oportunidade para fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda e garantir desenvolvimento sustentável para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar apoiando o produtor rural com políticas públicas, assistência técnica e incentivo à produção”, afirmou.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para levar apoio, assistência técnica e políticas públicas que promovam mais oportunidades e qualidade de vida às famílias do meio rural de Assis Brasil.
Deracre trabalha em operação tapa-buraco nas ruas de Xapuri em parceria com a prefeitura
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Xapuri, segue nesta sexta-feira, 9, com a execução de uma operação tapa-buraco nas ruas do bairro Centro, em Xapuri.
A ação integra o conjunto de medidas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e da segurança de pedestres e motoristas. Os serviços contemplam a recuperação do pavimento, com retirada e limpeza das áreas danificadas, além da aplicação e compactação de nova massa asfáltica nas vias da cidade.
Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o trabalho conjunto reforça o compromisso do Estado com os municípios. “Estamos trabalhando em parceria com a prefeitura nas ruas da cidade, seguindo a determinação do governador Gladson Camelí e atendendo a um pedido do prefeito Maxsuel Maia”, destaca.
As equipes do Deracre e da prefeitura atuam de forma integrada, com frentes de serviço distribuídas estrategicamente para garantir maior eficiência na execução dos trabalhos e minimizar transtornos à população durante o período das intervenções.
“Estamos muito satisfeitos com o apoio do governo do Estado. As equipes do Deracre já estão em campo e, somando nossos esforços aos da Prefeitura, vamos alcançar um resultado muito positivo para a população, que tanto precisa dessas melhorias”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, José Maria Cacau.
Para a execução dos serviços, estão mobilizados diversos profissionais, entre encarregados, apontadores, auxiliares, operadores de máquinas e motoristas, além de equipamentos como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, rolo compactador e caminhões, garantindo agilidade e qualidade na recuperação das vias urbanas.
PM de Rondônia prende foragido da Justiça do Acre em Porto Velho
Homem condenado por lesão corporal gravíssima foi localizado após denúncia anônima e deve ser transferido para cumprir pena no Acre.
Motociclista fica em estado gravíssimo após conversão proibida em avenida de Rio Branco
Condutor envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro à vítima
O motociclista Elimar do Nascimento Silva, de 52 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito provocado por uma conversão proibida na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Elimar seguia no sentido centro–bairro em uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, quando um homem, ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta modelo Titan, também cinza, realizou uma conversão irregular para acessar a pista contrária, entrando de forma repentina à frente da vítima e causando a colisão.
Após o impacto, o condutor da Titan fugiu do local sem prestar socorro, levando consigo um aparelho celular. Não há confirmação se o objeto pertence ao suspeito ou à vítima.
Com a batida, Elimar foi arremessado contra o asfalto e caiu a cerca de cinco metros de distância da motocicleta. Durante a queda, bateu violentamente a cabeça contra o meio-fio e perdeu a consciência, sofrendo traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local, sendo necessária a intubação da vítima antes do encaminhamento ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado de saúde gravíssimo.
O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta de Elimar foi entregue aos familiares, enquanto a moto Titan foi recolhida por um guincho e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Familiares informaram que Elimar é professor e atua em uma escola pública da capital.
