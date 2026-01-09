Prefeitura de Assis Brasil segue entregando mudas de café a produtores rurais

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a segunda etapa da distribuição de mudas de café aos produtores rurais do município, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da produção cafeeira local.

A ação tem como objetivo incentivar a diversificação da produção, aumentar a renda das famílias do campo e impulsionar a economia rural. As mudas distribuídas são de qualidade, cuidadosamente selecionadas para garantir melhor produtividade e boa adaptação às condições climáticas e de solo da região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, esta etapa dá continuidade ao trabalho iniciado anteriormente, atendendo produtores que já haviam sido cadastrados e ampliando o alcance do programa. Além da entrega das mudas, os agricultores também recebem orientações técnicas sobre plantio, manejo e cuidados necessários para o bom desenvolvimento da lavoura, assegurando maior sucesso na produção.

Até o momento, a iniciativa já beneficiou 12 produtores rurais, com a distribuição de um total de 36 mil mudas de café, representando um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura no município.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância do investimento no setor rural. “A cafeicultura é uma grande oportunidade para fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda e garantir desenvolvimento sustentável para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar apoiando o produtor rural com políticas públicas, assistência técnica e incentivo à produção”, afirmou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para levar apoio, assistência técnica e políticas públicas que promovam mais oportunidades e qualidade de vida às famílias do meio rural de Assis Brasil.

