Prefeitura de Assis Brasil sanciona orçamento de R$ 78,9 milhões para 2026

A Prefeitura de Assis Brasil sancionou nesta sexta-feira (6) a Lei nº 821/2025, que estabelece a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2026. O texto estima receitas e fixa despesas do município em R$ 78.917.836,90, definindo a distribuição dos recursos públicos para a manutenção da administração municipal, serviços públicos e políticas sociais ao longo do próximo ano.

De acordo com a lei, a receita prevista será composta principalmente por transferências correntes da União e do Governo do Estado, além de tributos municipais e outras fontes de arrecadação.

O orçamento projeta R$ 61.043.336,90 em receitas correntes, provenientes de impostos, taxas, contribuições, receitas patrimoniais e repasses governamentais.

Já as receitas de capital devem alcançar R$ 17.874.500,00, com recursos voltados principalmente para investimentos e obras públicas. Após a dedução de R$ 4.133.505,67 destinada à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o valor total estimado do orçamento municipal chega a aproximadamente R$ 78,9 milhões.

Entre as áreas com maior previsão de recursos está a educação, que terá dotação orçamentária de R$ 25.023.400,00. Em seguida aparece a área da saúde, com R$ 16.349.082,90 destinados à manutenção dos serviços de atendimento e das políticas públicas do setor.

O orçamento também prevê R$ 11.091.000,00 para urbanismo, voltado principalmente à manutenção da infraestrutura urbana, execução de obras e melhorias na cidade.

Outras áreas contempladas incluem assistência social, agricultura, gestão ambiental, habitação, cultura e esporte. O orçamento também destina recursos para o funcionamento dos poderes públicos e da estrutura administrativa municipal.

Para o Poder Legislativo, a previsão orçamentária é de R$ 1.665.000,00. Já a área de administração pública contará com R$ 7.780.591,63 para custear atividades institucionais e a gestão da prefeitura.

A lei ainda reserva R$ 789.178,37 como reserva de contingência, destinada a cobrir eventuais riscos fiscais ou necessidades emergenciais ao longo do exercício financeiro.

O texto também autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares de até 30% do valor total da despesa fixada, além de permitir remanejamentos orçamentários entre órgãos e categorias econômicas.

A legislação prevê ainda a possibilidade de celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais, além da realização de operações de crédito para suprir eventuais insuficiências de caixa.