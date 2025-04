Prefeitura de Assis Brasil recebe o diretor do programa “Boa Sorte Viajante” para gravações na região

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Turismo, recebeu o apresentador e diretor Mateus Boa Sorte, do programa Boa Sorte Viajante, que está na região para registrar as belezas naturais, as histórias e os personagens que fazem parte da identidade do município.

O objetivo da visita é dar visibilidade às riquezas culturais, naturais e turísticas de Assis Brasil, destacando os moradores como protagonistas e mostrando atrativos que podem despertar o interesse de visitantes de todo o Brasil.

Durante a passagem pela cidade, a equipe do programa realizou gravações em Bolpebra, abordando a relação de integração entre Brasil, Bolívia e Peru. Também foram feitas filmagens em Iñapari, no Peru, reforçando os laços entre os povos fronteiriços.

Outro destaque das gravações foi um momento especial de pescaria com Iomar Vasconcelos, um morador apaixonado pelas águas da região, que compartilhou suas experiências e histórias sobre a pesca no município.

A equipe também visitou a propriedade do senhor Isaías, que, juntamente com seus filhos, é responsável por uma área de preservação que abriga diferentes espécies nativas da região, além de mais de 1.000 seringueiras e espécies da fauna e flora. O espaço é um exemplo de cuidado ambiental e valorização dos recursos naturais do município.

A visita do programa contou com o apoio de parceiros locais que acreditam no potencial turístico de Assis Brasil:

🏡 Pousada Renascer – hospedagem acolhedora para quem deseja explorar a cidade.

🍽️ Restaurante Cuzco – gastronomia com sabores únicos da tríplice fronteira.

🍝 La Mama – comida caseira e ambiente familiar para os visitantes.

A presença do programa Boa Sorte Viajante coloca Assis Brasil no mapa do turismo nacional, valorizando a cultura, as histórias e os encantos da cidade. A Prefeitura segue apoiando iniciativas que impulsionam o turismo e promovem o município para o Brasil e o mundo.

