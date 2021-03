Na tarde de quarta-Feira (24), aconteceu no auditório José Monteiro, às 14:00 horas, a entrega de 100 cestas básicas, 100 kits de higiene pessoal e 150 pacotes de água mineral doadas pelo Ministério Público do Acre, por meio da campanha SOS Acre.

A solenidade de entrega dos itens contou com a presença do Prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, juntamente com o Vice Prefeito Reginaldo Martins e a Secretária de Assistência Social, Johanna Oliveira, além do Promotor Substituto, Dr. Tiago Marques, a representante da Procuradora Geral do Ministério Público, Dr. Kátia Regiane, a representante da procuradoria e Coordenadora do CAV Patrícia Regô, Otília Amorim.

Na ocasião o Promotor Tiago parabenizou Jerry pela gestão que tem feito com os imigrantes, destacando que se sensibilizou com a situação vivida por Assis Brasil e interviu para que também fossem destinadas cestas e kits para o município para atendimento aos imigrantes, no entanto como atualmente o município conta apenas com 10 imigrantes, as cestas e kits serão destinados para a população carente por meio de levantamento feito pela Secretaria de Assistência Social.

Jerry em nome do povo de Assis Brasil agradeceu pelos itens recebidos, enfatizando que existem muitas famílias em vulnerabilidade social no município, principalmente nesse momento que se passa por crise de dengue e COVID sendo que Assis Brasil juntamente com Xapurí estão no topo com os maiores índices de infecção por COVID-19.

Ao final da solenidade, Jerry acompanhou todos em uma visita ao abrigo e nas escolas que serviram de abrigo.

