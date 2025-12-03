Flash
Prefeitura de Assis Brasil realiza visita técnica a viveiro fornecedor de mudas de café
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica ao viveiro de mudas localizado no município de Acrelândia. A empresa é a vencedora do processo licitatório responsável pelo fornecimento das mudas de café destinadas aos produtores rurais de Assis Brasil.
O objetivo da visita, realizada pelo secretário Zé do Posto e pelo engenheiro agrônomo Francisco Monteiro, foi verificar a qualidade das mudas, acompanhar as etapas de produção e garantir que o material adquirido atenda aos padrões exigidos pelo município. A ação assegura que os agricultores recebam plantas saudáveis e prontas para um bom desenvolvimento no campo.
Durante a inspeção, o secretário foi recebido pelos responsáveis técnicos do viveiro, que apresentaram todas as fases do processo de produção desde a seleção dos brotos e manejo dos substratos até os cuidados fitossanitários realizados diariamente.
Zé do Posto destacou que a parceria com o viveiro representa um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura local:
“Nosso compromisso é garantir que o produtor receba uma muda de qualidade, que realmente faça diferença na lavoura. Viemos conferir de perto o trabalho do viveiro e estamos satisfeitos com o padrão do material que será entregue aos agricultores de Assis Brasil”, afirmou o secretário.
As mudas serão distribuídas aos produtores participantes do Programa Municipal de Incentivo ao Café, iniciativa que busca expandir a produção, diversificar a economia rural e promover novas oportunidades no município.
A previsão é que a entrega das mudas ocorra nas próximas semanas, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Agricultura.
Com essa ação, Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar e com o fortalecimento das cadeias produtivas que impulsionam a economia regional.
Prefeito de Brasiléia busca aprovação de orçamento com alto índice de remanejamento
Aliados resistem à proposta de 30% e defendem limite menor para 2026
O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado (PP), trabalha para aprovar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, prevista em mais de R$ 170 milhões, com autorização para remanejar até 30% dos recursos sem necessidade de consultar a Câmara Municipal. Apesar de contar com maioria na Casa, o gestor enfrenta resistência de parte dos próprios aliados, que defendem reduzir o percentual para 15%.
A discussão sobre o índice de remanejamento é recorrente no município e, segundo parlamentares, envolve o equilíbrio entre eficiência na gestão e controle do uso do erário. Em Epitaciolândia, cidade vizinha, o prefeito da gestão anterior operou com apenas 1%, o que travou projetos e aumentou a dependência da aprovação legislativa.
Para tentar viabilizar o entendimento, um encontro entre prefeito e vereadores foi articulado para a noite desta terça-feira (2). Caso o percentual máximo seja aprovado, Carlinho teria autonomia para movimentar cerca de R$ 51 milhões entre as pastas ao longo de 2026, o que gera preocupação entre parlamentares que cobram mais transparência na aplicação dos recursos públicos.
O debate segue em andamento na Câmara, que deve decidir o percentual ainda nesta semana.
Prefeitura de Assis Brasil nega irregularidades e afirma ter colaborado integralmente com operação da PF e CGU
Gestão diz que adesão à Ata de Registro de Preços seguiu a legislação e que permanece confiante no esclarecimento dos fatos
A Prefeitura de Assis Brasil divulgou nota oficial nesta terça-feira (dia não informado) para esclarecer a operação realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) no município. Segundo a administração, todos os documentos solicitados foram entregues no momento da ação, demonstrando total colaboração com os órgãos de controle.
De acordo com o comunicado, a investigação está relacionada à adesão a uma Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Rio Branco, procedimento considerado legal e comum na administração pública. A gestão afirma que todo o processo seguiu rigorosamente a Lei nº 14.133/2021 e que os valores contratados estavam dentro dos padrões de mercado.
A prefeitura destacou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) analisou o procedimento por meio do sistema LINCON e que a execução dos serviços foi acompanhada por engenheiro fiscal, garantindo regularidade técnica.
O prefeito Jerry Correia ressaltou que a administração municipal atua pautada pela transparência e moralidade e que confia no desfecho das investigações, acreditando que a legalidade do processo será comprovada.
NOTA À IMPRENSA
A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio do prefeito Jerry Correia, vem a público esclarecer os fatos relacionados à operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).
Todas as documentações solicitadas pelos órgãos de controle foram integralmente entregues no momento da ação, reforçando a postura de total colaboração e transparência da gestão municipal.
O processo objeto da investigação refere-se a uma adesão à Ata de Registro de Preços proveniente da Prefeitura de Rio Branco, procedimento amplamente previsto na legislação e rotineiramente adotado por diversos entes da administração pública. Todo o trâmite administrativo para adesão foi realizado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, seguindo rigorosamente as normas que regem as contratações públicas no país.
Destacamos que os preços praticados estavam compatíveis com os valores de mercado, conforme demonstrado na análise documental. Todo o procedimento foi devidamente inserido no sistema LINCON e passou pela apreciação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), cumprindo todas as etapas formais exigidas pelos órgãos de controle externo.
Ressaltamos ainda que a execução do objeto contratado foi acompanhada de perto pelo engenheiro fiscal do município, garantindo a regularidade, a conformidade técnica e a efetiva prestação dos serviços.
A gestão municipal sempre pautou sua atuação pela ética, transparência, moralidade, lisura e respeito absoluto aos princípios que regem a Administração Pública. Confiamos plenamente na Justiça e permaneceremos colaborando com todas as investigações.
Reafirmamos nosso compromisso com a verdade e temos convicção de que, ao final da análise técnica e jurídica, ficará comprovado que todo o processo conduzido pelo Município de Assis Brasil seguiu seu trâmite normal, de maneira regular, responsável e íntegra, em total respeito ao patrimônio público.
Assis Brasil – AC
Prefeitura Municipal
Gabinete do Prefeito Jerry Correia
Polícia Militar inicia a Operação Papai Noel, e reforça segurança nas áreas comerciais durante o fim de ano
Com a aproximação das festividades de Natal e Ano Novo, cresce significativamente a circulação de pessoas e o volume de valores nas áreas comerciais, impulsionados pelo aumento do consumo e pelo pagamento do 13º salário.
Diante desse cenário, a Polícia Militar do Acre reforça o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado, adotando estratégias específicas para reduzir a incidência criminal e preservar a ordem pública. O objetivo é garantir maior tranquilidade à população durante um dos períodos de maior fluxo comercial do ano.
Como parte dessas ações, a Polícia Militar deu início à Operação Papai Noel, executada pelo 5º Batalhão nas cidades do Alto Acre. A iniciativa reforça a importância de intensificar a segurança durante o período festivo e soma-se aos esforços já desenvolvidos pelo programa “Comércio Seguro”, ampliando a presença policial nas áreas comerciais e fortalecendo a proteção de comerciantes, trabalhadores e consumidores.
A Operação Papai Noel prevê aumento do efetivo empregado, patrulhamento direcionado, ações de visibilidade e resposta rápida, buscando inibir práticas delituosas e proporcionar um ambiente mais seguro para as compras de fim de ano.
A atuação integrada e preventiva é fundamental para reduzir oportunidades de ação criminosa e fortalecer a sensação de segurança da comunidade acreana. As ações seguem em andamento até o encerramento do período festivo.
