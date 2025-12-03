Prefeitura de Assis Brasil realiza visita técnica a viveiro fornecedor de mudas de café

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica ao viveiro de mudas localizado no município de Acrelândia. A empresa é a vencedora do processo licitatório responsável pelo fornecimento das mudas de café destinadas aos produtores rurais de Assis Brasil.

O objetivo da visita, realizada pelo secretário Zé do Posto e pelo engenheiro agrônomo Francisco Monteiro, foi verificar a qualidade das mudas, acompanhar as etapas de produção e garantir que o material adquirido atenda aos padrões exigidos pelo município. A ação assegura que os agricultores recebam plantas saudáveis e prontas para um bom desenvolvimento no campo.

Durante a inspeção, o secretário foi recebido pelos responsáveis técnicos do viveiro, que apresentaram todas as fases do processo de produção desde a seleção dos brotos e manejo dos substratos até os cuidados fitossanitários realizados diariamente.

Zé do Posto destacou que a parceria com o viveiro representa um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura local:

“Nosso compromisso é garantir que o produtor receba uma muda de qualidade, que realmente faça diferença na lavoura. Viemos conferir de perto o trabalho do viveiro e estamos satisfeitos com o padrão do material que será entregue aos agricultores de Assis Brasil”, afirmou o secretário.

As mudas serão distribuídas aos produtores participantes do Programa Municipal de Incentivo ao Café, iniciativa que busca expandir a produção, diversificar a economia rural e promover novas oportunidades no município.

A previsão é que a entrega das mudas ocorra nas próximas semanas, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Agricultura.

Com essa ação, Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar e com o fortalecimento das cadeias produtivas que impulsionam a economia regional.

