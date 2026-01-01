Prefeitura de Assis Brasil realiza tradicional Festa de Ano Novo na Praça Central

A primeira criança nascida em 2026, em Rio Branco, veio ao mundo no Hospital Santa Juliana, na capital acreana. A bebê se chama Rebeca Geber e nasceu na madrugada desta quinta-feira (01), às 01h23, marcando simbolicamente o início do novo ano para a família. O parto foi realizado com segurança pela equipe médica do Dr. Elielson Aguiar, marcando um momento especial para a família e para a unidade hospitalar.

Filha de Camila de Oliveira Juca Geber e Sávio de Freitas Geber, moradores do bairro Dom Giocondo, Rebeca nasceu com 48 centímetros de altura e pesando 3,09 quilos, trazendo emoção e alegria para os pais logo nas primeiras horas de 2026.

O casal contou que é natural de Rio Branco e falou sobre a emoção de viver a chegada da primeira filha justamente na virada do ano. Camila, de 22 anos, é massoterapeuta e também atua como empresária ao lado do marido. Já Sávio, de 30 anos, é formado em contabilidade e também empreendedor.

Segundo os pais, a escolha do nome da bebê tem um significado especial. “Quando a gente escolheu o nome da nossa filha, a Rebeca, a gente escolheu porque tinha um significado muito lindo, é aquela que une, né? Além de ser um nome bíblico”, explicou a mãe.

Ao falar sobre a expectativa para a chegada da bebê neste início de ano, Camila destacou a intensidade do momento. “A expectativa são as melhores. Eu acho que ela veio no momento dela, no momento que ela escolheu que era pra ela vir. Eu espero que seja da melhor maneira possível e que ela venha com muita saúde, que venha mesmo de fato pra unir a gente, trazer muito amor, trazer tudo que uma nova vida tem pra trazer”, afirmou.

Sobre o sentimento que define o começo de 2026, a mãe resumiu o momento como intenso e cheio de emoções. “Muita adrenalina, muita emoção. A gente já chorou muito, a gente tá muito emotiva, a gente tá com medo, mas a gente tá confiante que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Deus acima de tudo, que Deus vai colocar a mão acima de tudo e que tudo vai dar certo”, destacou.

Ele ressaltou ainda que o novo ano representa uma nova fase para a família. “O sentimento que define esse começo de ano é felicidade. Ano novo, está vindo nossa filha aí. Vai ter muito trabalho para cuidar, muito amor, muita responsabilidade. Vai ser uma nova fase na nossa vida, né? Vai unir cada vez mais”, finalizou.

