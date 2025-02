Prefeitura de Assis Brasil realiza reunião com produtores rurais para alinhamento da distribuição de mudas de café

O governador do Acre, Gladson Cameli, visitou a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) nesta terça-feira, 11, em Rio Branco, para entregar as obras de manutenção do centro cirúrgico da unidade e também do repouso da enfermagem. São mudanças que impactam na prestação de serviços prestados à população e na qualidade de vida dos servidores.

Foram investidos R$ 550 mil, oriundos de recursos próprios e emendas parlamentares dos deputados Manoel Moraes, R$ 250 mil, e mais R$ 200 mil de Adailton Cruz. O restante foi de recursos da Fundhacre. O resultado dessa entrega é a redução da demanda reprimida de cirurgias eletivas, já que a Fundhacre deve progredir ainda mais nesses procedimentos com as oito salas cirúrgicas.

O governador Gladson Cameli ressaltou que grande parte da população precisa da saúde pública. Então, é necessário fortalecer essa rede para diminuir as diferenças.

“Toda a equipe tem feito um grande esforço para levar saúde e dignidade para quem precisa e cabe a mim, como governador, cada vez mais, pedir o apoio de todos os nossos poderes, das pessoas que estão à frente das pastas, para diminuirmos as diferenças em nossa sociedade. A população tem que estar sempre em primeiro lugar”, disse.

Além disso, os pacientes terão um atendimento ainda melhor, pois a equipe de enfermagem terá um espaço apropriado para seu descanso. No caso do centro cirúrgico, a principal melhoria foi na renovação da rede elétrica, o que confere mais segurança na realização das cirurgias, tanto para os profissionais, quanto para os pacientes, uma vez que a instalação elétrica da Fundhacre nunca havia passado por uma manutenção desta magnitude.

Por meio da melhoria, a expectativa é que sejam reduzidos, ainda, os custos com a manutenção dos equipamentos, já que a rede elétrica anterior não suportava a demanda. Foi renovada também a rede de gases e todas as paredes foram readequadas com pintura lavável, atendendo as recomendações da Divisão de Vigilância Sanitária Estadual.

Há algum tempo, o Acre tem se destacado no cenário nacional com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo um expressivo aumento no número de cirurgias eletivas. No final de janeiro, o Ministério da Saúde apresentou dados de 2022 e 2023, quando o estado registrou um crescimento de 38,8% nos procedimentos, passando de 38,2 mil para 53,1 mil cirurgias realizadas.

Somente até dezembro de 2024 foram feitas 61,3 mil operações, levando o Ministério da Saúde a consolidar o Acre como referência nacional na expansão cirúrgica pelo SUS.

São ações pontuais como essa, feita na Fundhacre, que acabam impactando em números recordes no estado.

“A redução da fila de cirurgias eletivas é a principal bandeira do governo Gladson Cameli, e nós entendemos que foi necessária toda uma reestruturação do centro cirúrgico para que nós conseguíssemos continuar entregando números acima da média. Então, o estado do Acre coloca como prioridade liderar rankings, não só nas cirurgias eletivas, mas também nas consultas com especialistas e exames complementares”, pontua o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Quanto ao repouso da enfermagem, a obra de manutenção teve o objetivo de reestruturar, dar mais qualidade de trabalho à equipe, que não tinha, até então, um ambiente adequado para descansar. O local agora conta com banheiros, dormitório e cria uma área de convivência própria, conferindo aos profissionais um espaço especial para seu descanso, o que se traduz em um melhor atendimento aos pacientes.

As reformas contemplam não apenas os pacientes da rede estadual que aguardam por cirurgia eletivas, como também os profissionais que atuam no complexo hospitalar. Soron Angélica Steiner, presidente da Fundhacre, fala que as mudanças impactam também na saúde pública como um todo, ao prezar pela segurança do paciente.

“Todas essas entregas atendem o nosso servidor. A gente pode dizer que não só o usuário vai ser atendido em um espaço adequado e salubre, garantindo um índice menor de infecção no ambiente cirúrgico, mas também nosso servidor é tratado como prioridade. Esse é nosso dever e obrigação também, a garantia da manutenção do bem público, com a manutenção dos equipamentos em pleno funcionamento”, reforça.

A visita aos leitos foi conduzida pela chefe do centro cirúrgico, Keiciane Oliveira, que afirmou que as melhorias na infraestrutura colaboram para “o melhor fluxo de atendimento e um trabalho realizado da melhor maneira possível”.

