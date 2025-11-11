Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na noite desta segunda-feira(10) um jantar especial de reconhecimento aos professores do 5º ano, equipes gestoras e coordenadores pedagógicos das escolas municipais que atuaram com dedicação na preparação dos alunos para a Prova SAEB.

Durante o evento, a secretária municipal de Educação destacou a importância do trabalho em equipe e o compromisso dos profissionais com o aprendizado dos estudantes.

“Quero fazer um agradecimento especial aos professores Antônio Francisco, Gleiciany Amorim, Cícero, Elison e Paulo Freitas, que se dedicaram com tanto zelo e amor à preparação de seus alunos. Cada um de vocês foi fundamental para garantir que nossas crianças se sentissem confiantes e preparadas para esse importante momento”, afirmou.

O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é uma avaliação nacional aplicada pelo Ministério da Educação que mede o nível de aprendizagem dos estudantes e o desempenho das redes de ensino. Os resultados são usados como referência para definir estratégias, identificar avanços e apontar onde o município precisa investir mais. Para Assis Brasil, o SAEB é uma ferramenta essencial para fortalecer políticas públicas e garantir melhores indicadores educacionais, contribuindo diretamente para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

“Sabemos que o sucesso do SAEB não é fruto do acaso. Ele nasce do trabalho coletivo, do empenho diário e do compromisso de cada profissional que acredita que a educação transforma vidas. Vocês são o coração da educação assis-brasilense e motivo de muito orgulho para o nosso município”, reforçou a secretária.

Em nome da Prefeitura de Assis Brasil, fica registrado o mais profundo agradecimento aos professores, gestores e coordenadores pedagógicos que diariamente fazem a diferença na vida dos nossos estudantes.

Educação se faz com pessoas, dedicação e amor. E Assis Brasil segue avançando porque acredita em cada uma delas.

Relacionado

Comentários