Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Campeonato Rural em Belo Monte

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou neste sábado a grande final do Campeonato Rural de Futebol de Campo na comunidade Belo Monte. O evento atraiu uma verdadeira multidão, que acompanhou partidas eletrizantes marcadas por muita emoção e espírito esportivo.

Em sua 4ª edição, o campeonato é organizado pela própria comunidade e conta com o apoio e financiamento da prefeitura. Nesta edição, foram entregues mais de R$ 20 mil em premiação para as equipes masculinas e femininas, além de troféus e medalhas que reconheceram o esforço e dedicação dos atletas.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância do esporte para o fortalecimento das comunidades rurais e indígenas:

“O esporte é um instrumento de transformação social. Ele gera saúde, lazer e alegria para nossas famílias. Nossa gestão segue firme incentivando o esporte em todas as regiões do município, sempre junto das comunidades.”

A final do Campeonato do Belo Monte consolidou-se como uma das maiores festas esportivas da zona rural de Assis Brasil, reforçando a valorização cultural e comunitária da região.

