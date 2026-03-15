Prefeitura de Assis Brasil realiza entrega de beneficiadora de arroz na Comunidade União

A Prefeitura de Assis Brasil realizou a entrega de uma beneficiadora de arroz (peladeira) para os moradores da Comunidade União, localizada no Ramal do Catianã. A ação representa um importante avanço para os produtores rurais da região, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando as condições de trabalho no campo.

Estiveram presentes no momento da entrega o vice-prefeito Reginaldo Martins, o secretário municipal de Agricultura Jeovane e o vereador Jurandir Araújo, que acompanharam a instalação do equipamento e conversaram com os produtores da comunidade.

A peladeira é fruto de uma emenda da senadora Mailza Assis, que tem contribuído com iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção rural no município.

Durante a visita, foi realizada uma reunião com os moradores da colocação União. O encontro serviu para que os produtores pudessem receber o equipamento, ouvir as autoridades, agradecer pelo investimento e também apresentar reivindicações e demandas da comunidade.

A produtora rural Francisca das Chagas compartilhou sua experiência e destacou a importância do equipamento para a realidade dos trabalhadores do campo. Segundo ela, antes da chegada da peladeira o arroz era descascado de forma manual.

“Antes a gente fazia tudo no pilão, batendo o arroz na mão. Era um trabalho muito pesado e dolorido. Muitas vezes o que a gente conseguia não era nem suficiente para o almoço”, relatou.

Francisca também ressaltou que a chegada da beneficiadora representa um momento de gratidão para a comunidade, pois vai facilitar o trabalho dos produtores e melhorar a produção local.

Ela destacou ainda que o equipamento beneficia tanto homens quanto mulheres que trabalham diariamente na produção agrícola, trazendo mais dignidade, agilidade e melhores condições de trabalho para as famílias da região.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, garantindo mais apoio, infraestrutura e oportunidades para os produtores rurais do município.

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