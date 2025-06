Prefeitura de Assis Brasil realiza encerramento do curso de bolos e tortas pelo programa Impacta Mulher

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Cultura e Juventude, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, e com o apoio do Senac, realizou nesta terça-feira o encerramento do curso de Bolos e Tortas, ofertado gratuitamente dentro do programa Impacta Mulher.

A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer a autonomia financeira das mulheres do município, oferecendo capacitação profissional e incentivando o empreendedorismo feminino como ferramenta de transformação social. O programa busca apoiar mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade, proporcionando meios para que elas possam sair de ciclos de dependência financeira e alcançar sua independência.

Durante a cerimônia de encerramento, as alunas receberam suas declarações e logo receberão seus certificados, e puderam expor alguns dos produtos confeccionados ao longo do curso, evidenciando o talento e o aprendizado adquirido. A capacitação contou com aulas teóricas e práticas, ministradas pela profissional Maria Antônia.

A secretária municipal da Mulher, Cultura e Juventude, Aline Guedes, destacou que investir nas mulheres é investir no futuro do município. “Queremos que cada mulher que passou por essa formação tenha a oportunidade de empreender e conquistar sua liberdade financeira. O Impacta Mulher é mais do que um curso, é uma porta de saída para muitas histórias difíceis”, afirmou.

O Vice-prefeito Reginaldo Martins também parabenizou as participantes e reafirmou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas para o empoderamento feminino. “Seguiremos trabalhando para ampliar essas oportunidades e levar capacitação para todas as comunidades de Assis Brasil”, disse.

A Prefeitura segue empenhada em desenvolver ações que impactem positivamente a vida da população, reforçando parcerias que garantam mais dignidade, igualdade e desenvolvimento para todos.

