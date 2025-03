Prefeitura de Assis Brasil realiza dia especial para as mulheres com homenagens e premiações

Os contribuintes de Rio Branco terão mudanças no pagamento do IPTU 2025. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), anunciou que a cobrança deste ano trará prazos ampliados e menos parcelas, visando facilitar a quitação do imposto.

Os carnês começam a ser entregues na próxima semana pelos Correios, mas os contribuintes também poderão emitir os boletos pelo portal oficial da prefeitura, na sede da Sefin ou nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs).

A principal alteração é a redução no número de parcelas, que passou de 10 para 8. Além disso, o vencimento da cota única e da primeira parcela foi prorrogado para 30 de abril, evitando transtornos comuns no período chuvoso da capital acreana.

Os descontos para pagamento à vista continuam: 20% para quem não tem pendências e 10% para aqueles com débitos, desde que quitem o valor total. Porém, quem já possui parcelamentos ativos não terá direito ao benefício. Outra novidade é a possibilidade de pagar a cota única no cartão de crédito, com opção de parcelamento em até três vezes sem juros.

O chefe da divisão de IPTU, Cláudio Romero, destacou que há diversas formas de emissão do imposto além dos carnês físicos:

“Independente dos carnês que vão começar a ser entregues, o contribuinte tem outras possibilidades e comodidades para emitir o seu IPTU. Ele pode vir até a prefeitura e pegar o carnê do IPTU, que nós emitimos; pode ir a algum dos CACs que a prefeitura tem espalhados pela cidade; ou pode usar o portal do contribuinte, que é muito simples e fácil de utilizar. Ele pode acessar na comodidade de sua casa, do seu trabalho ou pelo seu smartphone para emitir o IPTU deste ano”, explicou.

