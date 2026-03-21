Acre
Prefeitura de Assis Brasil realiza ação integrada no bairro Bela Vista em alusão ao Mês da Mulher
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com o Governo do Estado, realizou neste sábado uma ação especial em alusão ao Mês da Mulher. A programação aconteceu na Escola Maria Ferreira, no bairro Bela Vista, reunindo diversos serviços voltados à população.
A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Igualdade Racial, com apoio de outras instituições parceiras. Durante a ação, moradores tiveram acesso a atendimentos e orientações em diferentes áreas.
Um dos destaques foi a participação da Patrulha Maria da Penha, que promoveu palestras sobre a importância do combate à violência contra a mulher e os mecanismos de proteção disponíveis. A Secretaria de Estado da Mulher também esteve presente, reforçando as políticas públicas voltadas ao público feminino.
A ação contou ainda com a presença da van do Sebrae, oferecendo suporte e orientações para mulheres empreendedoras. Já a equipe da Assistência Social realizou atendimentos relacionados ao Bolsa Família e serviços do CREAS.
Na área da saúde, foram disponibilizados testes rápidos e atualização da vacinação, garantindo mais acesso aos cuidados básicos para a população.
A atividade teve como objetivo aproximar os serviços públicos da comunidade, promovendo cidadania, informação e fortalecimento das mulheres no município.
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Acre
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Acre
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Acre
Sesacre aponta queda nos casos de Covid-19 em até 96% no Acre em 2026
O Acre registrou uma redução significativa nos casos de Covid-19 em 2026. Até fevereiro, foram contabilizadas 112 confirmações, número muito inferior ao de anos anteriores. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, houve uma queda de 96% em relação a 2025, quando a circulação do vírus era maior.
Essa tendência de diminuição de casos graves e internações também foi observada em outras regiões do Brasil. Especialistas atribuem esse cenário à vacinação em massa e à imunidade adquirida pela população nos últimos anos.
No entanto, as autoridades de saúde alertam para o aumento de outros vírus respiratórios, como os que causam síndromes gripais, o que requer atenção da população.
Apesar da melhora no quadro da Covid-19, o recomendável é manter os cuidados básicos, principalmente para grupos vulneráveis. O estado agora monitora a doença de forma mais controlada, sem picos elevados como antes.
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