Prefeitura de Assis Brasil realiza ação em alusão ao dia da consciência negra com participação das escolas municipais
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma grande ação educativa em alusão ao Dia da Consiência Negra, reunindo as escolas Edilsa Maria Batista, Simon Bolívar, Maria Ferreira da Silva e Vicente Bessa em um único espaço para promover atividades de valorização da cultura afro-brasileira.
O evento contou com apresentações culturais, exposição de maquetes, pinturas temáticas e diversos trabalhos produzidos pelos alunos. Cada escola contribuiu com expressões artísticas que reforçaram a importância da ancestralidade, da identidade e da luta pela igualdade racial.
A iniciativa proporcionou um momento de integração entre estudantes, professores e equipes pedagógicas, fortalecendo o diálogo sobre respeito, diversidade e inclusão.
A Prefeitura de Assis Brasil e a Secretaria Municipal de Educação agradecem o empenho de todos os envolvidos na organização e participação do evento. A gestão segue trabalhando para incentivar ações que promovam conhecimento, cultura e formação cidadã.
Acre e Bolívia fortalecem diálogo bilateral sobre clima e REDD+ Jurisdicional em reunião estratégica na COP30
Em reunião bilateral e técnica realizada nesta quarta-feira, 19, na sala de reuniões, no Pavilhão das Delegações (Blue Zone) da COP30, em Belém (PA), o governo do Acre apresentou ao alto escalão da Bolívia sua experiência pioneira em governança climática, do REDD+ Jurisdicional do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa).
A presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo, foi convidada pela Fundación Natura Bolívia a compartilhar o modelo acreano com o vice-presidente da Bolívia, Edman Lara, e com o ministro do Meio Ambiente, Oscar Justiniano, que buscam recolocar o país andino no centro das discussões internacionais sobre clima e floresta.
Além das autoridades bolivianas, participaram do encontro: Frances Seymour, consultora sênior de políticas da Woodwell Climate Researc; Diana Romero, deputada da Bolívia; diretora da Fundación Natura Bolívia, María Teresa Vargas e o assessor Juan Torrico; Felipe Guntin, analista técnico de clima e floresta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma); Marília Oliveira, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam); além de assessores e especialistas.
Acre apresenta REDD+ Jurisdicional
Na reunião, Jaksilande Araújo apresentou a Lei do Sisa, sua estrutura de governança, o sistema de salvaguardas socioambientais, mecanismos da estratégia de repartição de benefícios e os avanços para certificação de créditos de carbono de alta integridade com a adoção do Padrão Trees — considerados referência internacional.
Ela destacou que o Acre, há 15 anos, criou uma política de Estado robusta, e há 13 anos implementa o primeiro programa de REDD+ Jurisdicional do mundo, o REM Acre, fruto da cooperação com Alemanha e Reino Unido.
“Para nós, é uma honra compartilhar com a Bolívia a experiência construída pelo Acre ao longo de 15 anos de Sisa. Nosso sistema reúne governança participativa, salvaguardas sólidas e transparência, garantindo segurança jurídica e confiança internacional. Com nosso sistema e seu programa de REDD+ Jurisdicional mostramos que é possível reduzir o desmatamento, gerar resultados climáticos e beneficiar quem vive na floresta. Ficamos felizes em contribuir para que mais países avancem nessa agenda essencial para a Amazônia e para o clima.”
Bolívia busca reposicionamento na agenda climática internacional
As autoridades bolivianas demonstraram interesse em compreender como países da Amazônia estão avançando em mecanismos de REDD+ Jurisdicional e da iniciativa lançada pelo governo brasileiro: Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) para conservação de suas florestas tropicais, combatendo o desmatamento e o desequilíbrio climático.
Os representantes do país destacaram que a Bolívia deseja retomar protagonismo nas negociações climáticas e aprender com experiências bem-sucedidas, especialmente aquelas implementadas em territórios amazônicos.
O representante do Pnuma citou ainda exemplos de países que recebem apoio técnico e têm acessado a mecanismos internacionais de financiamento climático, reforçando a importância de iniciativas multissetoriais e modelos sólidos de governança — características já consolidadas no Acre.
“O Acre oferece um exemplo concreto de como construir uma política climática robusta, alinhada às melhores práticas internacionais. Do ponto de vista técnico, essa troca é fundamental para apoiar países amazônicos, como a Bolívia, a avançarem em mecanismos de REDD+ Jurisdicional e acesso a financiamentos climáticos. O Pnuma seguirá apoiando esse diálogo, conectando conhecimento, países e soluções”, disse o representante do Pnuma, Felipe Guntin.
Acre: referência internacional
Com uma trajetória reconhecida por organismos multilaterais e parceiros internacionais, o Acre se posiciona como uma das experiências mais avançadas do mundo em REDD+ Jurisdicional. A reunião reforça o papel estratégico do estado nas discussões da COP30 e contribui para ampliar a cooperação nas regiões tropicais, fortalecendo iniciativas que unem conservação, desenvolvimento sustentável e enfrentamento da crise climática.
Governador Gladson Camelí realiza visita técnica a unidades habitacionais em construção no Bujari
Acompanhando de perto os feitos do governo do Acre, na manhã desta quarta-feira, 19, o governador do Acre, Gladson Camelí, realizou uma visita técnica às obras de construção de unidades habitacionais no Assentamento Walter Arce, no município do Bujari. A iniciativa integra o programa federal Minha Casa, Minha Vida Rural e representa mais um avanço na redução do déficit habitacional no estado, executado pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb).
Ao todo, 50 unidades habitacionais estão sendo construídas na região, fruto da parceria entre os governos estadual e federal. O governador esteve acompanhado da equipe técnica da Sehurb para dialogar com moradores, verificar o estágio físico das obras e avaliar o cumprimento do cronograma, além de identificar eventuais ajustes necessários.
Camelí destacou a importância do projeto para as famílias rurais: “Gratidão a Deus e a todos os profissionais que fazem iniciativas como essa irem para frente. Fico extremamente feliz em ver as famílias contempladas com um benefício como esse, construindo uma moradia digna para viver bem.”
O secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, reforçou o impacto social da iniciativa: “Com o apoio do governador estamos ajudando a comunidade do assentamento a pôr a mão na massa, construindo a sua própria segurança habitacional e diminuindo as diferenças.”
O projeto no Bujari está orçado em R$ 5.937.826, sendo R$ 3.750.000 provenientes do governo federal e R$ 2.187.826 de contrapartida do Estado. Cada unidade habitacional tem valor estimado de R$ 118.756,52.
As casas seguem um modelo padrão de 51,82 m², compostas por sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. O programa também incentiva a contratação de mão de obra local, direcionando os recursos diretamente para trabalhadores da própria comunidade. A conclusão das unidades está prevista para março de 2026.
A ação é destinada a famílias residentes há mais de cinco anos no Assentamento Walter Arce, inscritas no CadÚnico, com renda de até R$ 2.650,00 e em situação de vulnerabilidade habitacional.
A moradora Maria do Socorro Maciel, de 64 anos, é uma das beneficiadas. Emocionada, ela destacou a importância do projeto para sua vida: “Aqui é meu refúgio, aqui sinto paz e tranquilidade. Fico muito feliz de estar construindo aqui nessa terra que tanto amo. Esse apoio do governo veio em boa hora para mim e para os vizinhos.”
Polícia Civil prende quatro envolvidos e busca outros suspeitos após morte brutal de Paulo Lopes Rodrigues.
Tribunal do crime executou homem de 54 anos em Brasiléia; corpo foi achado amarrado e com sinais de espancamento
O delegado-geral do Alto Acre, Erick Maciel, detalhou nesta terça-feira o andamento das investigações sobre a morte de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, encontrado em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia, após quase 48 horas desaparecido.
Paulo era visto frequentemente em um bar na parte alta da cidade e desapareceu no domingo, após deixar o local. A família mobilizou buscas e divulgou cards em redes sociais até que populares acionaram a polícia ao encontrarem um corpo próximo a um açude.
Ao chegar à cena, os policiais constataram sinais claros de execução: Paulo estava com as mãos amarradas para trás, os pés presos e o rosto severamente machucado. Não havia perfurações por faca ou marcas de tiros — apenas lesões compatíveis com espancamento.
As investigações avançaram rapidamente. Um adolescente e três adultos foram detidos. Segundo a Polícia Civil, Paulo foi “julgado” por integrantes de uma facção criminosa e condenado a receber uma “disciplina” após ser acusado de ter ficado com uma bicicleta, alegando que sua própria havia sido roubada. O castigo terminou em morte.
Depois de perceberem que a vítima não resistiu, os envolvidos colocaram o corpo dentro de uma geladeira e tentaram desová-lo em um açude, mas acabaram abandonando-o em área de mata.
durante as buscas pelos suspeitos, foi apreendido drogas na casa de um dos envolvidos que estava na companhia de um menor. O mesmo foi preso por tráfico e corrupção de menores.
O caso é tratado como homicídio. A Polícia Civil segue na busca por outros suspeitos que teriam participado da agressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos oficiais.
