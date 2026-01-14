Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do programa “Prefeitura no Bairro” no Bairro Bela Vista

Prefeitura de Assis Brasil realizou, nesta terça-feira (14), a abertura oficial do programa “Prefeitura no Bairro” no Bairro Bela Vista, marcando o início de três dias de ações intensivas que seguem até o dia 16 de janeiro.

A iniciativa tem como objetivo levar os serviços públicos diretamente às comunidades, aproximando a gestão municipal da população e promovendo melhorias na infraestrutura, saúde, limpeza urbana e assistência social.

Na abertura, equipes das secretarias municipais deram início aos trabalhos com serviços como:

•Mutirão de limpeza

•Desobstrução de bueiros

•Limpeza de córregos e igarapés

•Roçagem e capina de ruas

•Recuperação da iluminação pública

•Orientações de combate à dengue

•Serviços de saúde e assistência social

A prefeito Jerry reforçou a importância da participação dos moradores, orientando a limpeza dos quintais e a separação de entulhos e lixo, que estão sendo recolhidos pelas equipes ao longo da ação.

O programa Prefeitura no Bairro reafirma o compromisso da administração municipal em promover mais qualidade de vida, bem-estar e cidadania, levando serviços essenciais a todos os bairros do município.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com responsabilidade, compromisso e união, cuidando da cidade e da sua gente.

