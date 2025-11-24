Acre
Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira(24) um momento especial com o grupo de usuários atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
O encontro foi marcado por uma roda de conversa cheia de afeto e reflexão. Cada participante teve a oportunidade de compartilhar o que o PAIF representa em sua vida e como o acompanhamento oferecido pela Assistência Social tem contribuído positivamente para o seu dia a dia. Os depoimentos reforçaram a importância do serviço na construção de autonomia, fortalecimento familiar e melhoria da qualidade de vida.
A programação também contou com sorteios, brincadeiras e muita alegria, garantindo um ambiente descontraído e acolhedor. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente, contribuindo para que o encontro se tornasse ainda mais especial.
Foi um dia de troca, união e fortalecimento de vínculos — valores que refletem o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a promoção do bem-estar das famílias assisbrasileenses.
Deracre e MPAC fortalecem diálogo técnico sobre obras públicas no Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, participou, nesta segunda-feira, 24, de reunião técnica com a promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Myrna Teixeira Mendoza, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social.
O encontro, realizado na sede do MPAC, teve como objetivo ampliar o diálogo institucional e compartilhar informações sobre as ações executadas pelo Deracre nos municípios. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre obras em andamento, convênios e frentes de trabalho, reforçando o alinhamento entre as instituições.
A promotora Myrna Teixeira Mendoza abordou temas acompanhados pela 1ª Promotoria Especializada e destacou a importância de manter a interlocução ativa entre os órgãos.
“Essa interlocução é importante para garantir o acompanhamento das ações públicas. A troca de informações fortalece o trabalho das instituições e contribui para a continuidade dos projetos em execução”, afirmou a promotora.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o encontro reforça uma relação já consolidada de colaboração.
“Vir ao Ministério Público para apresentar nossas ações e trocar informações mostra a maturidade do trabalho que estamos desenvolvendo. O Deracre conduz obras essenciais para o Acre, e manter essa aproximação com o MP fortalece ainda mais a transparência e a responsabilidade administrativa. Agradeço à promotora Myrna pela receptividade e pelo compromisso com esse diálogo construtivo”, afirmou.
O Deracre mantém suas atividades alinhadas com os órgãos de controle e segue contribuindo com informações que favoreçam a boa gestão e o acompanhamento das políticas públicas no estado.
Com seca, gestão Bocalom assina contrato de R$ 1,2 milhão para fornecer água em caminhão pipa
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), firmou o contrato nº 6095/2025 para garantir o abastecimento emergencial de água potável a famílias que vivem em comunidades rurais e periurbanas do Cinturão Verde e áreas adjacentes. O termo está vinculado ao Pregão Eletrônico SRP nº 439/2024 e ao processo administrativo nº 0103.001362/2025-17, com recursos provenientes de fonte própria (2500) e foi publicado na edição do Diário Oficial desta segunda-feira,24.
O contrato foi firmado com a empresa Aguapure Ltda., inscrita no CNPJ nº 23.141.967/0001-99. O serviço consiste na aquisição e distribuição de água potável, transportada em caminhão-pipa, conforme especificações da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. O fornecimento será destinado exclusivamente às localidades que não possuem rede de abastecimento durante o período de seca.
De acordo com o extrato, está prevista a entrega de 10 mil metros cúbicos de água. O valor unitário estipulado é de R$ 120 por metro cúbico, totalizando R$ 1.200.000,00 por mês.
