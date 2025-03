Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretária de Educação Vanderléia Teixeira realiza vistoria em escolas municipais

Independência e Humaitá empataram por 0 a 0 nesta terça, 11, no Florestão, em um confronto válido pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O Resultado manteve o Independência na 4ª colocação somando 9 pontos e o Humaitá é 5º com 7.

Bom jogo

Independência e Humaitá realizaram uma boa partida e abusaram de perder chances de gols. No primeiro tempo, Polaco fez grande jogada e Brandão evitou o gol.

Na segunda etapa, o Tricolor dominou, mas as principais chances foram do Humaitá. Thon tirou do goleiro Tião e a trave salvou o Independência.

Douglas errou na saída de bola e na sequência fez falta em Aldair dentro da área. Aldair cobrou a penalidade e Tião fez a defesa.

Próximo da semifinal

O Independência precisa vencer o rebaixado Plácido de Castro no sábado, 15, no Florestão para ser semifinalista.

Galvez e Adesg na semi

Com o empate entre Independência e Humaitá, Galvez e Adesg estão classificados para as semifinais do Estadual.

Muita briga

Após o apito final do árbitro Jackson Rodrigues uma briga entre comissões técnicas e atletas das duas equipes. A confusão iniciou com o técnico Álvaro Miguéis, do Independência, e o atacante Aldair, do Humaitá. Outros “personagens” da confusão foram o fisioterapeuta Rafael Roma e o Weverton, do Independência, e o zagueiro Gregory, do Humaitá.

6 expulsões

Jackson Rodrigues expulsou, por causa da briga, Álvaro Miguéis, Rafael Roma, Weverton e Diego Pereira, do Independência, Brandão e Gregory, do Humaitá. O árbitro solicitou as imagens da briga e lista de expulsos pode aumentar.

