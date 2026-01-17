Prefeitura de Assis Brasil participa de encontro de secretarias municipais no Alto Acre

Na manhã desta quinta-feira(16), o Secretário Municipal de Agricultura de Assis Brasil, representando a Prefeitura de Assis Brasil, participou de um encontro institucional com os secretários municipais de Agricultura dos municípios do Alto Acre. A reunião teve como objetivo fortalecer a articulação regional e alinhar estratégias voltadas ao desenvolvimento do setor rural.

O encontro surgiu diante dos desafios comuns enfrentados pelos municípios da região, reforçando a importância do diálogo entre as gestões municipais para a construção de soluções conjuntas que atendam às demandas dos produtores rurais, da agricultura familiar e das cadeias produtivas locais.

Durante a reunião, foram discutidos temas estratégicos como o fortalecimento da assistência técnica, o incentivo à diversificação de culturas com destaque para a produção de café e outras culturas com potencial produtivo, além da busca por políticas públicas e parcerias que possam gerar benefícios diretos aos agricultores e trabalhadores do campo.

Os secretários destacaram que a união entre os municípios do Alto Acre é fundamental para ampliar o acesso a programas, projetos e investimentos, bem como para otimizar recursos e fortalecer a atuação institucional das secretarias de Agricultura.

A troca de experiências possibilitou o compartilhamento de ações já desenvolvidas nos municípios, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas locais e para o planejamento de ações integradas, respeitando as particularidades de cada território.

A participação da Prefeitura de Assis Brasil no encontro reafirma o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural sustentável, a geração de renda, a valorização do produtor rural e o fortalecimento da economia regional por meio do trabalho conjunto entre os municípios do Alto Acre.

Relacionado

Comentários