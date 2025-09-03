Acre
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de abertura do Programa de Escola em Tempo Integral. O evento reuniu alunos, pais, gestores das escolas da rede municipal, secretários, vereadora Veronice Neves, o vice-prefeito Reginaldo Martins e a comunidade em geral.
O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou que a implantação do tempo integral é um avanço histórico para a educação do município. “Estamos investindo no futuro da nossa cidade. O tempo integral garante mais aprendizado, mais cidadania e abre oportunidades para nossas crianças e adolescentes se desenvolverem em todas as áreas da vida”, ressaltou.
A programação contou com apresentações das crianças, que encantaram o público, além da leitura de poemas, reforçando o talento e a criatividade dos estudantes da rede municipal.
Em sua fala, a secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira de Araújo, enfatizou que a escola em tempo integral representa muito mais do que o aumento da carga horária. “É um projeto de vida, um espaço de formação humana completa, onde os alunos podem aprofundar conhecimentos, descobrir talentos e participar de atividades que contribuem para sua formação como cidadãos conscientes e preparados para os desafios do mundo moderno”, afirmou.
O Programa de Escola em Tempo Integral simboliza o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em oferecer educação de qualidade para todos, ampliando oportunidades e garantindo que cada aluno tenha acesso a um futuro melhor.
Vendavais na fronteira deixam centenas de alunos sem aula e causam destruição em escolas
Temporais destelharam unidades de ensino em Epitaciolândia e Sena Madureira; Defesa Civil alerta para nova frente fria e ventanias nesta semana
Tempestades rápidas e intensas acompanhadas de vendavais têm causado destruição em municípios do Acre, resultando em prejuízos materiais e interrupção das aulas para centenas de estudantes. Em Epitaciolândia, mais de 500 alunos ficaram sem aulas nesta quarta-feira, dia 3, após ventanias destelharem duas escolas – uma urbana e outra rural.
Na terça-feira (2), uma escola de ensino médio foi gravemente atingida, com destelhamento total e danos em áreas administrativas, salas de aula e material didático. No km 9, uma escola rural já havia sido afetada no domingo, com perda de documentos e estrutura. O Núcleo de Educação do município também teve o muro destruído. A Secretaria de Educação enviou equipes para avaliar os estragos e buscar soluções emergenciais.
Em outra cidade acreana, na cidade de Sena Madureira, o Educandário Santa Juliana e o centro cultural anexo foram duramente atingidos. A Defesa Civil estadual emitiu alerta para nova onda de friagem e ventos fortes em todo o estado nesta semana, ampliando os riscos de novos estragos.
Jovem promessa do futebol morre atropelado no Acre dias antes de voltar para Manaus
Emanuel Oliveira, de 18 anos, sonhava em ser jogador profissional. Condutora que o atingiu fugiu sem prestar socorro, mas se apresentou à polícia horas depois
Emanuel Oliveira da Silva, um jovem de 18 anos natural de Manaus com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional, morreu em um acidente de trânsito no último domingo (31), em Cruzeiro do Sul. Ele foi vítima de um atropelamento após cair de sua bicicleta. A motorista envolvida deixou o local sem prestar auxílio.
De acordo com relatos de familiares e testemunhas, Emanuel havia saído de bicicleta para comprar pão. Ao descer uma ladeira em direção ao Centro, colidiu com uma pedestre, perdeu o controle do veículo e caiu na via, sendo atingido por um carro. A condutora fugiu, mas se apresentou à delegacia ainda no mesmo dia, alegando que precisou levar seus filhos, entre eles uma criança autista, para casa em segurança antes de procurar as autoridades.
Emanuel estava no Acre desde abril, morando com a mãe, e já tinha passagem comprada para retornar a Manaus, onde recentemente havia feito testes no Amazonas FC e mantinha uma rotina de treinos em busca de uma vaga no futebol profissional. Conhecido por seu jeito alegre, era muito querido por vizinhos e crianças da comunidade.
Em sua cidade natal, amigos e familiares se reuniram para uma homenagem com balões brancos na quadra onde ele costumava jogar. O irmão, James Abreu, destacou a dor da perda e a esperança por respostas:
“O sonho dele era ser jogador profissional e ajudar a família. Infelizmente, esse sonho acabou”. A família aguarda o andamento das investigações.
Nível do Rio Acre permanece estável em Rio Branco, aponta Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou estabilidade nesta quarta-feira, 03, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Às 5h17, a medição marcou 1,51 metro, sem variação em relação ao dia anterior.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana. A cota de alerta para o manancial é de 13,50 metros, enquanto a de transbordo está fixada em 14 metros.
