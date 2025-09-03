Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade

Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de abertura do Programa de Escola em Tempo Integral. O evento reuniu alunos, pais, gestores das escolas da rede municipal, secretários, vereadora Veronice Neves, o vice-prefeito Reginaldo Martins e a comunidade em geral.

O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou que a implantação do tempo integral é um avanço histórico para a educação do município. “Estamos investindo no futuro da nossa cidade. O tempo integral garante mais aprendizado, mais cidadania e abre oportunidades para nossas crianças e adolescentes se desenvolverem em todas as áreas da vida”, ressaltou.

A programação contou com apresentações das crianças, que encantaram o público, além da leitura de poemas, reforçando o talento e a criatividade dos estudantes da rede municipal.

Em sua fala, a secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira de Araújo, enfatizou que a escola em tempo integral representa muito mais do que o aumento da carga horária. “É um projeto de vida, um espaço de formação humana completa, onde os alunos podem aprofundar conhecimentos, descobrir talentos e participar de atividades que contribuem para sua formação como cidadãos conscientes e preparados para os desafios do mundo moderno”, afirmou.

O Programa de Escola em Tempo Integral simboliza o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em oferecer educação de qualidade para todos, ampliando oportunidades e garantindo que cada aluno tenha acesso a um futuro melhor.

Comentários