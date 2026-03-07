Cotidiano
Prefeitura de Assis Brasil fortalece alimentação escolar com cardápio saudável e influência da culinária da tríplice fronteira
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue investindo na qualidade da alimentação escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino. Durante a gestão do prefeito Jerry, a merenda escolar tem recebido atenção especial, garantindo refeições saudáveis, nutritivas e adequadas ao desenvolvimento dos estudantes.
Localizado na região de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, o município também valoriza a diversidade cultural presente na região. Esse cuidado pode ser percebido no cardápio escolar, que inclui pratos inspirados na culinária peruana, como o tradicional lomo saltado e o arroz chaufa, além de outras refeições equilibradas e preparadas com alimentos selecionados.
Todo o cardápio é elaborado e acompanhado pelo nutricionista Carlos Felipe, que está sempre atento à qualidade dos alimentos, ao valor nutricional das refeições e ao equilíbrio alimentar necessário para o crescimento e aprendizado das crianças.
A secretária municipal de Educação Vanderléia Teixeira destaca que a alimentação escolar é uma prioridade da gestão, pois contribui diretamente para o bem-estar e o rendimento dos alunos em sala de aula.
“A merenda escolar tem um papel fundamental no dia a dia dos estudantes. Nosso objetivo é garantir uma alimentação saudável, de qualidade e que também valorize a cultura da nossa região”, destacou.
O cardápio da alimentação escolar já foi publicado no site oficial da Prefeitura, garantindo transparência e permitindo que pais e responsáveis acompanhem as refeições servidas nas escolas da rede municipal.
11ª Copinha Arasuper com partidas valendo classificação
A 11ª Copinha Arasuper, nas categorias Sub-10, 12 e 14, terá mais 12 partidas pela 7ª rodada da fase de classificação neste domingo, 8, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc.
“Vamos ter mais uma rodada com jogos empolgantes. As partidas podem decidir mais classificados para a segunda fase do torneio”, declarou o coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins.
Partidas do Sub-14
Santinha x Santa Cruz
Amigos Solidários x Cruz Azul
Conquista x Flamenguinho
Escola Galvez x Meninos de Ouro
Sub-12
Cruz Azul x Botafogo
Furacão do Norte x Sena Esporte
Conquista x Santinha
Escola Galvez x Flamenguinho
Sub-10
Furacão do Norte B x Santa Cruz
Rei Artur x Sena Esporte
Santinha x Arena do Urubu
Furacão do Norte A x Xavier Maia
Finais da Supertaça de Futsal serão disputadas em Brasileia
As finais da Supertaça de Futsal, torneio promovido pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), serão disputadas neste sábado, 7, a partir das 17 horas, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia.
Na final do feminino, o Real Sociedade, representando Rio Branco, joga contra Cruzeiro do Sul em um jogo único.
Na decisão do masculino, Cafú Auto Peças(Rio Branco), Tarauacá e Brasileia disputam um triangular e quem somar mais pontos fica com o título.
“Conseguimos promover a Supertaça com mais de 150 equipes envolvendo todas as regionais do Estado. O resultado e a abrangência desse evento é muito significativo para o esporte acreano”, declarou o secretário Ney Amorim.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado em tentativa de assalto no RJ
O assessor de imagem e marketing dos jogadores Vini Jr. e Lucas Paquetá, Edu Peixoto, foi baleado na barriga durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio assessor, neste sábado (7/3), por meio das redes sociais.
O crime ocorreu na última quinta-feira (5/3). Em relato nas redes, ele contou que está internado e em processo de recuperação, mas não deu detalhes sobre o local ou as circunstâncias do crime.
“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/WhatsApp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”, escreveu.
Nas redes sociais, Edu Peixoto se apresenta como responsável pelas áreas de marketing, imagem e comercial dos dois jogadores. Ele também afirma ser presidente da SAF do América Futebol Clube (PE).
O assessor é pai de um menino de quase 5 anos e afirmou que, neste momento, está focado na recuperação após o episódio.
Edu Peixoto não divulgou novas informações sobre seu estado de saúde ou sobre o andamento das investigações.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
