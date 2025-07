Prefeitura de Assis Brasil firma parceria para sediar etapa municipal do Miss Universe

Equipes atuam nas BR-364 e BR-307 com foco na fiscalização e prevenção de acidentes; posto fixo está em construção, mas ainda não há data para efetivo permanente no Vale do Juruá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deslocou duas equipes para Cruzeiro do Sul, onde permanecerão até o encerramento da Expoacre Juruá 2025, no próximo domingo (6). O reforço no policiamento tem como objetivo garantir a segurança viária nas rodovias BR-364 e BR-307 (conhecida como Variante), principais vias sob jurisdição da PRF na região.

De acordo com o PRF Moacir Negreiros, as equipes atuarão prioritariamente no entorno do evento, realizando fiscalização de veículos e ações preventivas contra acidentes. “Vamos atuar com foco na segurança viária e nas demais atribuições da PRF na nossa área de atuação”, afirmou.

Posto fixo em construção, mas efetivo permanente ainda sem data

Enquanto isso, um posto da PRF está sendo construído no Cidade da Justiça, em Cruzeiro do Sul. No entanto, ainda não há previsão para a instalação de equipes fixas no Vale do Juruá. “Por enquanto, estamos em operações temporárias. Ainda não temos efetivo permanente, mas em breve a região contará com uma equipe destacada”, explicou Negreiros, sem precisar uma data.

O reforço no policiamento durante a Expoacre Juruá busca assegurar maior tranquilidade para visitantes e moradores, além de coibir infrações e reduzir riscos de acidentes nas rodovias.

