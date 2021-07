Prefeitura de Assis Brasil firma convênio com Banco do Brasil para empréstimo consignado em folha

Depois de muitos anos impedidos de realizar empréstimos com as agências bancárias de Assis Brasil, os funcionários do quadro permanente da Prefeitura agora podem acessar crédito com as menores taxas do mercado. Isso foi possível pela boa articulação do prefeito Jerry Correia junto à Superintendência Regional do Banco do Brasil.

O ato de assinatura do contrato entre as duas instituições foi realizado na manhã desta sexta-feira, 10, e contou com a presença do gerente da agência do BB em Assis Brasil, Manoel Silva, do prefeito Jerry Correia, do Vereador Juraci Pacheco, secretários municipais e servidores efetivos da Prefeitura.

“Estamos devolvendo a dignidade e o respeito aos servidores da casa. Estes que foram penalizados injustamente e ficaram sem crédito durante anos junto às agências bancárias de Assis Brasil. Estamos fazendo nossa parte para a permanência dos bancos aqui em nossa cidade, o que é fundamental para a retomada do crescimento e vinda de novos investidores”, comentou Correia.