Flash
Prefeitura de Assis Brasil entrega insumos à COOCAFE e fortalece a cafeicultura no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a entrega de insumos agrícolas à COOCAFE (Cooperativa de Cafeicultores), reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à cafeicultura no município.
Ao todo, foram entregues 180 sacas de adubo NPK e 900 sacas de calcário, insumos fundamentais para a correção do solo e o aumento da produtividade das lavouras. Os materiais irão beneficiar diretamente os cooperados da COOCAFE, contribuindo para melhores condições de plantio e manejo do café.
Com esse apoio, os produtores irão implantar aproximadamente 94 hectares de café, com o plantio estimado de cerca de 282 mil mudas, ampliando a produção e fortalecendo a cadeia produtiva do café em Assis Brasil.
De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, a iniciativa busca garantir mais eficiência no campo, melhorar a qualidade da produção e promover o desenvolvimento sustentável da agricultura local.
O prefeito Jerry destacou a importância da ação e reafirmou o compromisso da gestão com o homem e a mulher do campo.
“Apoiar nossos produtores é investir no futuro de Assis Brasil. A agricultura familiar tem um papel fundamental na geração de renda e no desenvolvimento do município. Seguiremos trabalhando para oferecer melhores condições de produção e fortalecer cada vez mais o setor rural”, afirmou o prefeito.
A gestão municipal segue investindo em ações e políticas públicas que promovem o desenvolvimento rural, valorizam os produtores locais e impulsionam o crescimento da economia de Assis Brasil.
Comentários
Flash
Deracre envia insumos e máquinas para ajudar Brasileia, após enxurrada que danificou pontes e ramais
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), garantiu o envio de tubos de concreto e máquinas para apoiar Brasileia nas ações emergenciais de recuperação de pontes e estruturas de drenagem danificadas, após as enxurradas que atingiram a região.
A presidente do órgão, Sula Ximenes, explica que o procedimento segue a orientação do governador Gladson Camelí para garantir resposta rápida em situações de emergência: “A prioridade é garantir acesso às comunidades e minimizar os impactos para as famílias que ficaram isoladas após as enxurradas”.
A medida tem como objetivo agilizar os trabalhos e garantir acesso às comunidades afetadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. De acordo com o levantamento preliminar, mais de 500 famílias foram impactadas, incluindo moradores de ramais, ribeirinhos e comunidades que dependem dessas estruturas para deslocamento, acesso a serviços e escoamento da produção.
Em razão dos danos em pontes de madeira e bueiros, que são os principais meios de ligação com a cidade, cinco comunidades da área rural estão com o acesso parcial ou totalmente interrompido . Ao todo, 20 linhas de bueiros foram destruídas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, além de dez pontes que desabaram ou tiveram o tráfego interrompido após o desmoronamento das cabeceiras. Outras estruturas permanecem submersas, dificultando a circulação e o atendimento às localidades.
Entre os locais mais atingidos estão os ramais Santa Helena (km 60), km 13 Principal e Linha Eletra, Ramal do Jarinal, km 17 Reservinha, km 52 Principal, km 59 Principal, Ramal da Aurora (km 75) e km 59 e Ramal Tabatinga. As equipes do Deracre seguem prestando assistência técnica ao município, acompanhando a situação das estruturas e apoiando as ações de recuperação para restabelecer o acesso das comunidades afetadas o mais rápido possível.
The post Deracre envia insumos e máquinas para ajudar Brasileia, após enxurrada que danificou pontes e ramais appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Flash
Vídeo: Bocalom prestigia café da manhã com vereadores e reforça parceria com a Câmara de Rio Branco
Prefeito destaca respeito ao Legislativo, avanços institucionais e continuidade das ações em benefício da população
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã desta segunda-feira, 2 de fevereiro, do café da manhã que antecede os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Rio Branco em 2026. O encontro reuniu vereadores e o presidente da Casa, Joabe Lira, e simbolizou a retomada oficial das atividades parlamentares após o recesso.
Durante a agenda, Bocalom ressaltou a importância de prestigiar o Poder Legislativo e destacou os avanços conquistados nos últimos anos a partir da parceria entre Executivo e Câmara Municipal.
“Prestigiar os vereadores e a nossa Casa Legislativa é fundamental. Eu já fui vereador e sei da importância desse diálogo. Nos últimos cinco anos, a relação entre o Executivo e o Legislativo avançou muito”, afirmou o prefeito.
Entre os principais pontos citados, Bocalom lembrou o fortalecimento do repasse de recursos destinados às emendas parlamentares. Segundo ele, o valor individual, que antes era de cerca de R$ 50 mil, hoje ultrapassa R$ 1 milhão, ampliando significativamente a capacidade dos vereadores de atender demandas da população.
Outro avanço destacado foi a conquista da sede própria da Câmara Municipal, algo inédito até então. “Era a única Câmara entre as capitais do Brasil que não tinha prédio próprio, e hoje tem. Isso é respeito institucional”, pontuou.
O prefeito reforçou ainda o compromisso de manter uma relação pautada pelo diálogo, respeito e cooperação entre os poderes. “As parcerias são fundamentais. Temos carinho e respeito pelo Legislativo, sabemos da função dos vereadores e trabalhamos para que essa relação seja cada vez mais elegante e respeitosa. Quem ganha com isso é o povo de Rio Branco”, disse.
Ao final, Tião Bocalom garantiu a continuidade da parceria entre Prefeitura e Câmara Municipal. “Sem dúvida nenhuma, as parcerias vão continuar. Tenho certeza absoluta de que seguiremos fazendo o melhor pela nossa Rio Branco”, concluiu.
Comentários
Flash
Acre alcança excelência em resgates aeromédicos com atuação integrada do Ciopaer e Samu
Em um estado com vastas áreas de difícil acesso, o trabalho em conjunto do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem se mostrado essencial para salvar vidas. Somente no ano passado, 62 pessoas foram resgatadas e transportadas com segurança por meio das operações aeromédicas no Acre, demonstrando o compromisso e a eficiência do serviço público de saúde e segurança do Estado.
A parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Ciopaer e Samu, coloca o Acre em um patamar de excelência no atendimento emergencial. Os resgates chegam a locais remotos, como municípios isolados, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, garantindo assistência rápida e especializada a quem mais precisa.
O comandante do Ciopaer, coronel Sergio Albuquerque, ressaltou a importância do trabalho das equipes aeromédicas e o impacto direto na preservação de vidas. “Nosso compromisso é garantir que cada minuto conte. O trabalho dos resgates aeromédicos é essencial para levar atendimento rápido e salvar vidas, muitas vezes em situações em que o tempo é o fator mais decisivo”, disse.
A enfermeira emergencista Solange Almeida, que participou do primeiro resgate aeromédico do Estado, em 2009, relembrou o início da parceria com o Ciopaer e destacou a importância da agilidade no atendimento às vítimas.
“Nosso trabalho é de suma importância, porque chegar na hora certa faz toda a diferença para o paciente. Lembro do primeiro resgate, em 9 de setembro de 2009, durante um treinamento que acabou se tornando real: atendemos uma vítima grave de acidente na estrada de Manoel Urbano”, afirmou.
Solange, bem emocionada, também destacou o sentimento de satisfação ao ver uma vida sendo salva. “Essa parceria com o Ciopaer tem permitido salvar vidas em regiões onde uma ambulância não chegaria, como aldeias indígenas e áreas isoladas. Cada atendimento bem-sucedido traz um sentimento imenso de gratidão a Deus, pela oportunidade, e ao governo, por garantir estrutura e condições para que possamos salvar quem mais precisa”, ressaltou.
Simulação de salvamento
Para manter a excelência no atendimento e aprimorar continuamente os protocolos de salvamento, o Ciopaer e Samu realizam periodicamente simulações de resgate aeromédico. A ação tem como objetivo treinar as equipes para situações reais de emergência, garantindo rapidez e precisão nas operações de socorro aéreo, além de demonstrar as dificuldades no momento do salvamento e o quão complexas são as operações.
O coronel do Corpo de Bombeiros, Cleiton Almeida, destacou que os investimentos realizados pelo Estado em aeronaves e operações aeromédicas são fundamentais para garantir que o serviço público chegue à população.
“O investimento nessa área vale a pena porque salva vidas. A essência do Estado é justamente proporcionar melhores condições de vida, saúde e bem-estar à população. Essas aeronaves atendem comunidades distantes, levando socorro a quem mais precisa. Quando comparamos o custo de uma hora de voo com o de um dia de internação em UTI, percebemos que o investimento não é só necessário, mas altamente eficiente”, afirmou.
História e evolução
Criado oficialmente em 11 de setembro de 2009, o Ciopaer iniciou suas operações com apenas uma aeronave. Hoje, o Estado conta com uma frota moderna e diversificada, composta por três aviões de asa fixa, três helicópteros e drones de última geração.
Esses investimentos representam um salto significativo na capacidade operacional e reforçam o compromisso do governo do Acre com a modernização e eficiência dos atendimentos emergenciais.
Operar em uma região como a Amazônia exige planejamento rigoroso, preparo técnico e coragem. Atualmente, o Acre dispõe de 47 profissionais altamente qualificados, entre pilotos, médicos, enfermeiros e mecânicos, que atuam em todas as regiões do estado, garantindo agilidade e segurança em cada missão.
O Ciopaer possui duas bases de operação, uma na capital Rio Branco, para atender o Alto e Baixo Acre e outra em Cruzeiro do Sul, para atender as cidades do Vale do Juruá.
E para reforçar as operações de salvamento aéreo, a segurança pública do Acre será ainda mais fortalecida com a chegada, do novo avião do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o modelo Cessna Grand Caravan EX.
A aeronave equipada com kit aeromédico e instrumentos especializados para operações de resgate, incluindo bomba de infusão, monitor cardíaco, desfibrilador, incubadora neonatal e ventilador pulmonar, promete ampliar de forma significativa a capacidade de resposta em situações de emergência, salvamento e apoio logístico em todo o território acreano.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que a chegada da nova aeronave do Corpo de Bombeiros, prevista para este mês de fevereiro, representa um avanço importante para o atendimento emergencial no Acre.
“A nova aeronave vai ampliar nossa capacidade de resgate e reduzir o tempo de resposta em situações críticas. É um reforço essencial para que o Estado continue salvando vidas e garantindo atendimento rápido, especialmente às comunidades mais distantes”, afirmou.
Você precisa fazer login para comentar.