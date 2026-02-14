Acre
Prefeitura de Assis Brasil entrega beneficiadora de arroz e leva ações à Comunidade Santa Clara
A Prefeitura de Assis Brasil realizou, neste sábado(14), uma importante ação integrada na Comunidade Santa Clara, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural e o cuidado com as pessoas.
O prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário de Agricultura, da secretária de Assistência Social, da secretária de saúde e sua equipe e da Secretaria da Mulher, esteve na comunidade para a entrega de uma beneficiadora de arroz, equipamento que vai fortalecer a produção local e garantir mais autonomia e geração de renda para os produtores.
A beneficiadora foi adquirida por meio de apoio da então senadora Mailza Assis, hoje vice-governadora do Acre, atendendo a uma demanda importante da comunidade rural.
Além da entrega do equipamento, a ação contou com diversos serviços essenciais oferecidos à população. A equipe de Saúde realizou:
•Atualização da caderneta de vacinação;
•Testes rápidos;
• Palestras
•Orientações preventivas;
•Atendimentos básicos à comunidade.
A Secretaria da Mulher promoveu palestras voltadas ao fortalecimento feminino, abordando temas como direitos, prevenção à violência e saúde da mulher.
Já a equipe da Assistência Social garantiu atendimento do programa Bolsa Família, esclarecendo dúvidas e realizando atualizações cadastrais.
“Hoje é um dia muito importante para a Comunidade Santa Clara. A entrega dessa beneficiadora de arroz representa mais desenvolvimento, mais renda e mais dignidade para os nossos produtores. Nosso compromisso é estar presente nas comunidades, ouvindo as necessidades e trazendo soluções. Além do equipamento, trouxemos saúde, assistência social e ações voltadas às mulheres, porque cuidar das pessoas é prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando de forma integrada, levando ações concretas que transformam a vida da população e fortalecem as comunidades.
Fiat Uno capota na AC-475, próximo a frigorífico em Acrelândia
Ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados à unidade de saúde do município
Um veículo modelo Fiat Uno capotou na manhã deste sábado (14) na Rodovia AC-475, nas proximidades do frigorífico de Acrelândia, no interior do Acre.
Segundo informações de testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção, provocando o capotamento do automóvel. Apesar do impacto e dos danos causados ao veículo, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, onde receberam atendimento médico.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar estiveram no local para prestar assistência e organizar o trânsito. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Dupla armada assalta bar na Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul
Criminosos levaram dinheiro do caixa e celular de cliente; ninguém ficou ferido
Um assalto foi registrado na noite desta sexta-feira (13) em um bar localizado na Avenida 25 de Agosto, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, em Cruzeiro do Sul.
Segundo relato das vítimas, dois homens que momentos antes estavam em um estabelecimento vizinho entraram no bar e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos, supostamente armado, foi diretamente ao caixa e subtraiu cerca de R$ 300 em dinheiro.
O segundo envolvido recolheu o aparelho celular de uma cliente que estava no local. De acordo com informações repassadas às autoridades, ele apresentava comportamento alterado, aparentando estar sob efeito de entorpecentes.
Clientes e funcionários viveram momentos de pânico durante a ação criminosa. Apesar da tensão, não houve registro de feridos.
A Polícia Militar do Acre foi acionada, esteve no local para colher informações e registrar a ocorrência. O caso será investigado com o objetivo de identificar e localizar os suspeitos.
Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026: Saúde atua com ações de prevenção na primeira noite da festa
A primeira noite do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026, realizada nesta sexta-feira (13), foi marcada não apenas pela animação e pela valorização da cultura popular, mas também por importantes ações de cuidado com a saúde da população. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esteve presente no circuito da folia com atividades de prevenção e orientação.
Durante a ação, as equipes realizaram a distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e orientações sobre o uso do autoteste de HIV. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, especialmente em um período de grande concentração de pessoas, como o Carnaval.
Além da entrega dos insumos, os profissionais de saúde conversaram com os foliões, tiraram dúvidas e explicaram a importância da prevenção combinada, do uso correto do preservativo e do diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a relevância da ação durante um dos maiores eventos populares da capital.
“O Carnaval é um momento de alegria e celebração, mas também exige responsabilidade. A Secretaria Municipal de Saúde está presente para garantir que a população tenha acesso à informação e aos insumos de prevenção. Nosso objetivo é cuidar das pessoas e promover uma folia segura, com mais consciência e saúde para todos”, afirmou Biths.
A iniciativa foi bem recebida pelo público. O folião Ramon Matias avaliou de forma positiva a presença da saúde no evento.
“Eu acho muito importante essa iniciativa da Saúde, estar realizando a entrega de preservativos para a população. Por ser uma festa popular, as pessoas têm que se proteger das doenças. Então essa iniciativa tem que partir mesmo do poder público, para deixar o povo protegido. De zero a dez, eu dou nota dez, com certeza”, destacou.
Quem também aprovou a ação foi o autônomo Nélio Oliveira, que ressaltou o caráter educativo da iniciativa.
“Eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho, porque isso é muito importante para a gente se prevenir. Está tendo muitos casos de ISTS, principalmente entre os jovens, e esse alerta sobre o uso do preservativo é de grande importância. A Prefeitura está de parabéns por essa iniciativa”, avaliou.
As ações seguem ao longo das cinco noites do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026, reafirmando o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o bem-estar da população, mesmo em momentos de festa e celebração.
