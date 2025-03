Prefeitura de Assis Brasil e Iteracre discutem regularização fundiária em reunião estratégica

Curso é fruto de parceria entre UFAC, Governo do Estado, Prefeitura e apoio do deputado Eduardo Veloso; evento reuniu autoridades e educadores em marco histórico para a educação no interior do Acre

Xapuri entrou para a história da educação no Acre nesta terça-feira (18) com a aula inaugural do primeiro Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Acre (UFAC) fora da capital. O evento, realizado no auditório do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), reuniu autoridades, educadores e lideranças que celebraram essa conquista inédita para o município e para o interior do estado.

Estiveram presentes o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAC, Margarida Lima Carvalho, a coordenadora do Polo UAB, Elisângela Horácio, além de representantes do governo estadual e municipal. O curso é resultado de uma parceria entre a UFAC, por meio da Universidade Aberta do Brasil, o Governo do Estado, a Prefeitura de Xapuri e o apoio do deputado federal Eduardo Veloso, que destinou emenda parlamentar para viabilizar a implantação do programa.

O prefeito Maxsuel Maia destacou a importância do mestrado para o desenvolvimento educacional e social da região. “Este é um marco histórico para Xapuri e para o interior do Acre. O curso vai fortalecer a formação de profissionais da educação e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em nossa cidade e em toda a região”, afirmou.

A pró-reitora Margarida Lima Carvalho reforçou o compromisso da UFAC em expandir o acesso à educação de qualidade no estado. “Levar o mestrado para o interior é uma forma de democratizar o conhecimento e promover o desenvolvimento regional. Xapuri é a primeira, mas queremos que outras cidades também tenham essa oportunidade”, disse.

O curso representa um avanço significativo para a educação no Acre, abrindo novas perspectivas para professores, pesquisadores e profissionais da área, além de fortalecer a formação de recursos humanos qualificados para atuar no interior do estado. A iniciativa consolida Xapuri como um polo de referência em educação e pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.