Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.

O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.

Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.

Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.

O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.

