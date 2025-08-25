Prefeitura de Assis Brasil define valores para concessão de quiosques públicos

A Prefeitura de Assis Brasil publicou nesta segunda-feira, 25, oficialmente os valores mensais para a concessão de quiosques em espaços públicos da cidade. A medida foi formalizada pelo Decreto nº 272/2025/GAPRE, assinado pelo prefeito Jerry Correia (Progressistas).

Segundo o decreto, a cobrança será feita em Unidades Fiscais do Município de Assis Brasil (UFMAB), com cada unidade equivalente a R$ 3,80 para o ano de 2025. O valor mensal de cada quiosque será calculado multiplicando-se o número de unidades fiscais atribuídas ao espaço pelo valor da UFMAB.

Entre os quiosques, o que ocupa a Praça Henoch Timóteo terá valores que vão de 60 a 100 UFMAB, equivalentes a R$ 228,00 e R$ 380,00, enquanto os quiosques da Praça Edilson Menezes de Araújo foram fixados em 25 UFMAB, correspondendo a R$ 95,00 cada.

O decreto também estabelece que os valores serão atualizados anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), garantindo correção diante da inflação.

