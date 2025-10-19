PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO

O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, participou nesta semana da segunda reunião extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizada em Assis Brasil. O encontro reuniu gestores municipais, autoridades estaduais e representantes de órgãos federais para discutir projetos e ações voltadas ao desenvolvimento das cidades acreanas.

Em declaração, o prefeito agradeceu a recepção do anfitrião, Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, e elogiou a condução da reunião pelo presidente da AMAC, Tião Bocalom, também prefeito de Rio Branco.

“A AMAC é fundamental para os municípios, pois é quem elabora e encaminha nossos projetos para Brasília, garantindo que os recursos federais cheguem até as prefeituras. Esse trabalho técnico é essencial para o desenvolvimento das cidades”, destacou Carlinho.

Durante o encontro, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, apresentou ações de segurança na região de fronteira, com destaque para o uso de aeronaves não tripuladas (drones) de longo alcance — uma inovação que coloca o Acre como o primeiro estado do país a utilizar esse tipo de tecnologia no monitoramento territorial e na prevenção de crimes.

Representantes do governo federal e do Incra também participaram da reunião. Segundo o prefeito, o chefe do Incra no Acre, Márcio Alércio, convidou a gestão de Brasiléia para uma reunião em Rio Branco, a fim de tratar de novas ações conjuntas voltadas à regularização fundiária e desenvolvimento rural.

Outro ponto debatido foi a gestão de resíduos sólidos. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cinreso), Emerson Leão, informou que o aterro controlado que atualmente atende Epitaciolândia poderá, em breve, contemplar também outros municípios da regional.

Carlinho do Pelado ressaltou que Brasiléia é hoje o único município acreano apto a receber investimentos federais para a área de limpeza pública, o que tem permitido avanços significativos na coleta de lixo.

“Estamos adquirindo caminhões coletores novos e vamos receber mais um por meio de emenda da deputada Antônia Lúcia, destinada a atender todos os municípios do Acre. Até o próximo ano, teremos três caminhões novos, o que vai resolver o problema da coleta e melhorar o atendimento à população”, afirmou o prefeito.

O encontro da AMAC reforçou a importância da cooperação entre os municípios, o governo do estado e o governo federal para fortalecer a infraestrutura, a segurança e os serviços públicos no interior do Acre.

