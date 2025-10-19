Extra
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 009/2025
Objeto: contratação de empresa destinada a executar o fornecimento de lanches, refeições tipo ́’Coofee Breack’, Café da manhã lanches, refeições tipo “self-service” e refeições prontas em embalagem térmica visando atender as demandas da
Secretaria Municipal de Administração.
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data de Reabertura: 30/10/2025 às 09:00hrs.
Retirada do Edital: 17/10/2025 à 30/10/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 hora. Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: Https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes
Assis Brasil-AC, 16 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro da CPL/PMAB
Prefeito de Brasiléia destaca importância da AMAC e anuncia investimentos em coleta de lixo durante reunião em Assis Brasil
O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, participou nesta semana da segunda reunião extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizada em Assis Brasil. O encontro reuniu gestores municipais, autoridades estaduais e representantes de órgãos federais para discutir projetos e ações voltadas ao desenvolvimento das cidades acreanas.
Em declaração, o prefeito agradeceu a recepção do anfitrião, Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, e elogiou a condução da reunião pelo presidente da AMAC, Tião Bocalom, também prefeito de Rio Branco.
“A AMAC é fundamental para os municípios, pois é quem elabora e encaminha nossos projetos para Brasília, garantindo que os recursos federais cheguem até as prefeituras. Esse trabalho técnico é essencial para o desenvolvimento das cidades”, destacou Carlinho.
Durante o encontro, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, apresentou ações de segurança na região de fronteira, com destaque para o uso de aeronaves não tripuladas (drones) de longo alcance — uma inovação que coloca o Acre como o primeiro estado do país a utilizar esse tipo de tecnologia no monitoramento territorial e na prevenção de crimes.
Representantes do governo federal e do Incra também participaram da reunião. Segundo o prefeito, o chefe do Incra no Acre, Márcio Alércio, convidou a gestão de Brasiléia para uma reunião em Rio Branco, a fim de tratar de novas ações conjuntas voltadas à regularização fundiária e desenvolvimento rural.
Outro ponto debatido foi a gestão de resíduos sólidos. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cinreso), Emerson Leão, informou que o aterro controlado que atualmente atende Epitaciolândia poderá, em breve, contemplar também outros municípios da regional.
Carlinho do Pelado ressaltou que Brasiléia é hoje o único município acreano apto a receber investimentos federais para a área de limpeza pública, o que tem permitido avanços significativos na coleta de lixo.
“Estamos adquirindo caminhões coletores novos e vamos receber mais um por meio de emenda da deputada Antônia Lúcia, destinada a atender todos os municípios do Acre. Até o próximo ano, teremos três caminhões novos, o que vai resolver o problema da coleta e melhorar o atendimento à população”, afirmou o prefeito.
O encontro da AMAC reforçou a importância da cooperação entre os municípios, o governo do estado e o governo federal para fortalecer a infraestrutura, a segurança e os serviços públicos no interior do Acre.
Operação integrada das forças de segurança do Acre apreende mais de 200 kg de drogas na divisa com Rondônia
Uma operação conjunta das forças de segurança do Acre resultou, neste sábado (18), em uma das maiores apreensões de drogas do ano no estado. A ação foi realizada na região da Tucandeira, na divisa entre o Acre e Rondônia, e contou com a participação da Polícia Militar do Acre (PMAC), da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com informações da PMAC, a abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina no Posto da Tucandeira. Após informações repassadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), os policiais interceptaram uma carreta que seguia para outro estado. Durante a inspeção, foram encontrados mais de 200 quilos de entorpecentes escondidos na estrutura do veículo.
O material apreendido inclui aproximadamente 159 kg de skunk, 36 kg de oxidado de cocaína e 8 kg de cloridrato de cocaína. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Denarc, em Rio Branco, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), a operação faz parte das ações permanentes de combate ao tráfico interestadual de drogas e de fortalecimento do policiamento nas fronteiras. O resultado reforça a eficiência do trabalho de inteligência e o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.
“Essa apreensão demonstra o quanto o trabalho integrado entre as instituições é fundamental para conter o avanço das organizações criminosas e proteger as fronteiras do estado”, destacou um representante da Sejusp.
A droga apreendida será encaminhada para perícia e, posteriormente, incinerada, conforme determinação judicial.
Amac e Cinreso anuncia avanços na gestão de resíduos sólidos regionais do Alto Acre
Vídeo reportagens com Marcus José
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cinreso), Tião Bocalom, conduziu nesta semana a segunda sessão extraordinária conjunta das duas entidades na Regional do Alto Acre, realizada no prédio anexo da Prefeitura de Assis Brasil.
O encontro reuniu prefeitos e vice-prefeitos de 11 municípios acreanos — entre eles Manoel Urbano, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Rio Branco — e reforçou o compromisso com as pautas municipalistas e a busca por soluções conjuntas para desafios regionais.
O Governo do Estado foi representado pelos secretários Cel. Ricardo Brandão (Planejamento) e Cel. José Gaia(Segurança), que destacaram ações estratégicas para o fortalecimento da segurança nas fronteiras. Já o Governo Federal esteve presente por meio do superintendente do Incra, Márcio Alércio, que enfatizou a importância da regularização fundiária urbana e rural em parceria com os municípios.
“A regularização fundiária urbana é feita em parceria com as prefeituras. Em Rio Branco, por exemplo, nesta semana entregaremos três títulos no Projeto de Assentamento Benfica, abrangendo cerca de 300 hectares e beneficiando de três a cinco mil famílias”, destacou Alércio.
Também participou da reunião o superintendente da Funasa, Cláudio Amirton Pereira, que anunciou mais de R$ 50 milhões em convênios com os municípios voltados a melhorias sanitárias, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos.
Avanço na gestão de resíduos do Alto Acre
Durante a assembleia do Cinreso, foi apresentado o projeto de construção de um aterro sanitário que atenderá os municípios de Assis Brasil a Xapuri, oferecendo uma solução definitiva para a destinação dos resíduos sólidos na região, atualmente sob Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Acre.
Na condição de presidente do consórcio, Bocalom ressaltou o papel de Rio Branco como parceiro dos municípios menores.
“Estamos dedicados a ajudar os municípios a resolverem seus problemas nessa área. Rio Branco abriu as portas da sua Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre) para que os quatro municípios do Alto Acre possam encaminhar seus resíduos enquanto os projetos definitivos são implementados. Vamos recorrer à nossa bancada federal para garantir o apoio necessário às prefeituras”, afirmou o gestor.
O encontro contou ainda com a presença da deputada federal Antônia Lúcia, que reforçou o diálogo intermunicipal e interinstitucional como ferramenta essencial para o desenvolvimento do Acre.
Ao encerrar a reunião, Tião Bocalom destacou o engajamento dos gestores municipais: “Fico muito feliz em ver nossos prefeitos empenhados em buscar soluções adequadas, corretas e eficazes para o problema da destinação do lixo em suas cidades. A Amac e o Cinreso estão à disposição para oferecer suporte e transformar a realidade das famílias nos municípios acreanos para melhor”, concluiu.
