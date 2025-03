Prefeitura de Assis Brasil avança na distribuição de mudas de café e busca atender todos os produtores

Um adolescente de 16 anos, conhecido como “Magnata”, foi apreendido enquanto realizava a segurança em uma quadra com uma arma de fogo, na tarde deste domingo (16), em via pública, na Quadra 9B, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 2° Batalhão, a guarnição realizava um patrulhamento preventivo na Cidade do Povo devido aos recentes ataques promovidos por organizações criminosas no Segundo Distrito. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o menor escondido atrás de uma cerca, sentado em uma cadeira e observando a movimentação da rua.

O adolescente, já conhecido por envolvimento com uma organização criminosa que domina a Cidade do Povo e por diversas passagens por porte ilegal de arma de fogo, foi abordado novamente. Durante a revista, os policiais encontraram uma arma municiada em sua posse.

Em conversa com a guarnição, o infrator confirmou sua ligação com a facção criminosa e relatou que estava armado por medo de ameaças de um grupo rival, que poderia tentar tomar o território a qualquer momento.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão ao menor, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com a escopeta e os sete cartuchos, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.