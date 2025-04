Prefeitura de Assis Brasil assina termo de cooperação do projeto “Eleitor Alfabetizado” com o TRE-AC

Visando soluções para os desafios ambientais enfrentados no Acre, especialmente para a região do Alto Acre onde fica Brasileia e o lixão também é compartilhado com o município vizinho de Epitaciolândia, o prefeito Carlinhos do Pelado participou de um importante encontro estratégico em Brasília nesta quarta-feira (23), com o Ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, representantes do ministério e prefeitos de vários municípios acreanos com foco na situação dos lixões no Acre.

O encontro articulado pelo Senador Alan Rick teve como abordagem central, articulação de um projeto estruturante para a regularização dos lixões irregulares no estado. A iniciativa é vista como fundamental para melhorar as condições sanitárias e ambientais, principalmente nas áreas que fazem fronteira com a Bolívia e o Peru.

O Acre conta também com o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre (CINRESO), que pretende facilitar a atuação dos municípios que devem atender a política sanitária e de meio ambiente. No estado, com exceção de Rio Branco, que possui aterro sanitário. Os demais 21 municípios do estado têm problemas com a destinação sustentável e correta com seus resíduos sólidos.

Segundo o prefeito, Carlinhos do Pelado o encontro foi produtivo e estratégico para a busca de soluções definitivas para um problema histórico e antigo na região.

“Estamos unindo forças para garantir um projeto que atenda de forma eficiente e sustentável à nossa realidade principalmente para nós que ficamos na região de fronteira. A situação dos lixões irregulares precisa de uma resposta o mais rápido possível e esse projeto pode transformar a gestão de resíduos sólidos em todo o Alto Acre no nosso estado ”, afirmou Carlinhos do Pelado.

O senador Alan Rick destacou a urgência da regularização dos lixões no estado.

“Esta reunião representa um passo decisivo para transformar a realidade ambiental do Acre. Não podemos mais adiar a solução para os lixões, que representam um grave problema de gestão, de saúde pública e ambiental”, destacou o senador.

Já o ministro Waldez Góes ressaltou que o governo federal está aberto ao diálogo e à cooperação com os municípios, reforçando que projetos voltados à sustentabilidade e à infraestrutura serão prioridade.

“Temos hoje recursos do FDIRS que financiam a estruturação de projetos para ter a participação público-privada na solução desse problema. Estamos propondo um contrato no qual vamos garantir a modelagem que será apresentada ao consórcio de municípios, que deve aprovar ou não, sem custo nenhum para os munícipios e para o governo do estado, mas com apoio integral do governo do presidente Lula para ajudar a encontrar cientificamente a solução para esse problema”, disse Waldez Góes.

Enquanto governador do Amapá, Waldez Góes, consolidou o primeiro modelo de concessão dos serviços de saneamento no Brasil.

