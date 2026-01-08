Prefeitura de Assis Brasil acompanha avanços do Programa de Açudagem no município

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue fortalecendo o apoio aos produtores rurais do município. Recentemente, o secretário municipal de Agricultura, Zé do Posto, acompanhado por técnicos da pasta, realizou uma visita aos produtores que estão sendo beneficiados pelo Programa de Açudagem.

Durante a agenda, a equipe pôde acompanhar de perto o andamento dos serviços executados, ouvir as demandas dos produtores e verificar os resultados positivos que o programa já vem proporcionando. Entre os principais benefícios observados estão o armazenamento adequado de água, o fortalecimento da produção rural e o incentivo às atividades da agricultura familiar, como a piscicultura e a criação de animais.

De acordo com o secretário, o Programa de Açudagem é fundamental para o desenvolvimento do campo, especialmente em períodos de estiagem, garantindo mais segurança hídrica e melhores condições de trabalho aos produtores rurais. Zé do Posto reforçou ainda o compromisso da gestão municipal em continuar investindo em infraestrutura, assistência técnica e políticas públicas que promovam o crescimento sustentável da zona rural.

A prefeitura de Assis Brasil segue atuando de forma contínua para impulsionar o desenvolvimento rural, assegurar mais qualidade de vida às famílias do campo e fortalecer a economia local de Assis Brasil.

Relacionado

Comentários