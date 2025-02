Prefeitura Brasiléia participa de reunião sobre planejamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Acre

O deputado Pedro Longo informou que vai protocolar, na primeira sessão do ano de 2024, na próxima terça-feira (4), um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para discutir a situação dos municípios do estado que estão isolados por via terrestre.

A proposta visa debater alternativas e soluções para melhorar a infraestrutura e o acesso às cidades de Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, que dependem exclusivamente de transporte fluvial e aéreo.

De acordo com o parlamentar, o isolamento dessas localidades impõe grandes dificuldades à população, restringindo o acesso a direitos fundamentais e elevando o custo de vida. A situação se agrava ainda mais nos períodos de seca extrema, quando os rios, principais vias de transporte, sofrem com a diminuição do volume de água, dificultando o abastecimento de combustíveis, alimentos e produtos básicos.

A audiência será realizada no plenário da Aleac e contará com a participação de representantes do Governo do Estado, prefeituras locais, lideranças indígenas, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública e demais órgãos competentes. O objetivo é buscar alternativas viáveis para integrar essas cidades à malha rodoviária do estado, respeitando as questões ambientais e legais.

Pedro Longo enfatizou que a situação dessas comunidades não pode mais ser ignorada. “Estamos falando de um número expressivo de pessoas que vivem em condições precárias, sofrendo com preços abusivos e dificuldades de locomoção. Precisamos encontrar soluções concretas para garantir mais dignidade e desenvolvimento para esses municípios”, declarou o deputado.

A expectativa é que a audiência pública sirva como um marco para o início de um plano estruturado de integração dessas cidades ao restante do estado, com medidas concretas para superar os desafios impostos pelo isolamento geográfico.

Segundo o parlamentar, o tema conta com o apoio e o engajamento de praticamente todos os deputados estaduais e deve ser uma das pautas prioritárias da agenda legislativa de 2025.

