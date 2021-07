Prefeitura avança serviços de reabertura de ramais e chega até comunidade Fortaleza

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras, tem aproveitado o máximo o período de verão para avançar nos serviços de recuperação e reabertura de ramais em Epitaciolândia.

O Prefeito Sérgio Lopes esteve visitando os operários neste final de semana, mesmo empleno sábado estão trabalhando para que os serviços cheguem até os moradores dos lugares mais distantes, que há muitos anos viviam em total isolamento principalmente no período das chuvas.

“Estamos trabalhando a todo vapor, precisamos avançar e chegar até as comunidades isoladas, essas pessoas como aqui na Colocação Fortaleza na divisa com Xapuri, estamos com uma parceria com o prefeito Bira Vasconcelos para realização dos serviços. Enfatizou Lopes.