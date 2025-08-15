Acre
Prefeitura apoia produção de café de 50 produtores em Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, acompanha o crescimento da produção de café na zona rural da capital acreana. Um dos destaques é a lavoura do produtor rural e ex-deputado Chagas Romão, no Ramal do Quixadá, que está implantando uma das maiores áreas de cultivo de café robusta amazônico da região, variedade adaptada ao clima e ao solo acreano.
A área de 10 hectares, antes ocupada por pastagem, agora abriga quase 100 mil pés de café, com previsão de colher cerca de 130 sacas por hectare em dois anos. A iniciativa surgiu após incentivo do também produtor e ex-deputado Jonas Lima. No início, houve resistência por parte da família, mas com o tempo, os três filhos de Chagas decidiram abraçar o projeto, tornando a cafeicultura uma atividade coletiva.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou o local e destacou que o café é uma alternativa promissora para a economia acreana. “Atualmente, a Prefeitura incentiva 50 produtores, que juntos somam 50 hectares de plantio. O apoio inclui mecanização do solo, fornecimento de calcário, adubo, mudas e acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Agropecuária”, disse o prefeito.
O engenheiro agrônomo Hadames Wilson é o responsável pela orientação técnica do plantio, adotando o sistema adensado — três metros entre ruas e meio metro entre plantas — que permite produtividade superior a 130 sacas por hectare já no segundo ano.
Com apenas duas ou três hectares de café, o produtor consegue custear as despesas da família e da pecuária, gerando ainda excedente para novos investimentos”, explicou Hadames.
Ao final da visita, o prefeito anunciou melhorias no Ramal do Quixadá. Em parceria com o Governo do Estado e o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a Prefeitura vai recuperar cerca de 12 a 15 km restantes da via, garantindo melhor acesso para escoamento da produção.
Fonte: Prefeitura de Rio Branco
Acre
Brasileia tem 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade neste sábado
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 16, a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.
A ação acontecerá no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.
Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.
Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.
Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio, estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.
“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.
“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.
A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.
Acre
Rio Branco decreta situação de emergência em saúde pública por causa da seca
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 15, situação de emergência em saúde pública por 180 dias devido aos impactos da estiagem que afeta a capital acreana desde junho. A medida, assinada pelo prefeito Tião Bocalom (PL), autoriza ações imediatas para enfrentar os riscos sanitários provocados pela seca severa e seus efeitos sobre o abastecimento de água e a saúde da população.
De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Acre está abaixo da cota de alerta desde 18 de junho e atingiu o nível máximo de alerta já no dia 19. A redução drástica no volume de água compromete o fornecimento regular de água potável e deteriora a qualidade dos recursos hídricos, aumentando o risco de doenças transmitidas pela água.
O decreto autoriza medidas como ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde, contratação emergencial de profissionais, compra imediata de insumos e equipamentos e parcerias com governos estadual e federal. Também prevê contratações sem licitação, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, e abertura de crédito suplementar para custear as ações.
Acre
Vídeo: Polícias do Acre simulam ataque a transportadora de valores com reféns em Rio Branco
Treinamento mobilizou forças de segurança, veículos, explosões controladas e disparos simulados para preparar equipes contra crimes de alta complexidade
As forças de segurança do Acre realizaram, na noite desta quinta-feira (14), um exercício realista de resposta a ataque contra empresa de transporte de valores, com simulação de tomada de reféns, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.
A operação ocorreu nas proximidades da sede da Prosegur, na Rua Argentina, e contou com forte aparato policial, viaturas, explosões controladas de veículos e disparos simulados, criando um cenário semelhante a uma ocorrência real.
Organizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o treinamento buscou integrar policiais militares, civis, federais e outros órgãos estratégicos, melhorando a coordenação das forças em situações críticas. Segundo a pasta, o objetivo é reduzir o tempo de resposta, aprimorar a tomada de decisões sob pressão e aumentar a eficiência operacional.
“É fundamental que nossas forças estejam preparadas para conter ações criminosas que possam colocar em risco vidas e patrimônio”, afirmou a Sejusp, destacando a importância da cooperação entre instituições na proteção da população e do setor financeiro.
