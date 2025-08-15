Prefeitura apoia produção de café de 50 produtores em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, acompanha o crescimento da produção de café na zona rural da capital acreana. Um dos destaques é a lavoura do produtor rural e ex-deputado Chagas Romão, no Ramal do Quixadá, que está implantando uma das maiores áreas de cultivo de café robusta amazônico da região, variedade adaptada ao clima e ao solo acreano.

A área de 10 hectares, antes ocupada por pastagem, agora abriga quase 100 mil pés de café, com previsão de colher cerca de 130 sacas por hectare em dois anos. A iniciativa surgiu após incentivo do também produtor e ex-deputado Jonas Lima. No início, houve resistência por parte da família, mas com o tempo, os três filhos de Chagas decidiram abraçar o projeto, tornando a cafeicultura uma atividade coletiva.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou o local e destacou que o café é uma alternativa promissora para a economia acreana. “Atualmente, a Prefeitura incentiva 50 produtores, que juntos somam 50 hectares de plantio. O apoio inclui mecanização do solo, fornecimento de calcário, adubo, mudas e acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Agropecuária”, disse o prefeito.

O engenheiro agrônomo Hadames Wilson é o responsável pela orientação técnica do plantio, adotando o sistema adensado — três metros entre ruas e meio metro entre plantas — que permite produtividade superior a 130 sacas por hectare já no segundo ano.

Com apenas duas ou três hectares de café, o produtor consegue custear as despesas da família e da pecuária, gerando ainda excedente para novos investimentos”, explicou Hadames.

Ao final da visita, o prefeito anunciou melhorias no Ramal do Quixadá. Em parceria com o Governo do Estado e o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a Prefeitura vai recuperar cerca de 12 a 15 km restantes da via, garantindo melhor acesso para escoamento da produção.

