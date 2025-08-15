fbpx
Acre

Prefeitura apoia produção de café de 50 produtores em Rio Branco

Publicado

38 minutos atrás

em

Foto: Marcos Araújo/Secom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, acompanha o crescimento da produção de café na zona rural da capital acreana. Um dos destaques é a lavoura do produtor rural e ex-deputado Chagas Romão, no Ramal do Quixadá, que está implantando uma das maiores áreas de cultivo de café robusta amazônico da região, variedade adaptada ao clima e ao solo acreano.

A área de 10 hectares, antes ocupada por pastagem, agora abriga quase 100 mil pés de café, com previsão de colher cerca de 130 sacas por hectare em dois anos. A iniciativa surgiu após incentivo do também produtor e ex-deputado Jonas Lima. No início, houve resistência por parte da família, mas com o tempo, os três filhos de Chagas decidiram abraçar o projeto, tornando a cafeicultura uma atividade coletiva.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou o local e destacou que o café é uma alternativa promissora para a economia acreana. “Atualmente, a Prefeitura incentiva 50 produtores, que juntos somam 50 hectares de plantio. O apoio inclui mecanização do solo, fornecimento de calcário, adubo, mudas e acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Agropecuária”, disse o prefeito.

Foto: Marcos Araújo/Secom

O engenheiro agrônomo Hadames Wilson é o responsável pela orientação técnica do plantio, adotando o sistema adensado — três metros entre ruas e meio metro entre plantas — que permite produtividade superior a 130 sacas por hectare já no segundo ano.

Com apenas duas ou três hectares de café, o produtor consegue custear as despesas da família e da pecuária, gerando ainda excedente para novos investimentos”, explicou Hadames.

Foto: Marcos Araújo/Secom

Ao final da visita, o prefeito anunciou melhorias no Ramal do Quixadá. Em parceria com o Governo do Estado e o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a Prefeitura vai recuperar cerca de 12 a 15 km restantes da via, garantindo melhor acesso para escoamento da produção.

 

Fonte: Prefeitura de Rio Branco

Acre

Brasileia tem 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade neste sábado

Publicado

4 minutos atrás

em

15 de agosto de 2025

Por

Foto: Secom

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 16, a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.

A ação acontecerá no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.

Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.

Foto: Secom

Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.

Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio, estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.

Foto: Secom

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.

“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.

“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.

A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.

Acre

Rio Branco decreta situação de emergência em saúde pública por causa da seca

Publicado

42 minutos atrás

em

15 de agosto de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 15, situação de emergência em saúde pública por 180 dias devido aos impactos da estiagem que afeta a capital acreana desde junho. A medida, assinada pelo prefeito Tião Bocalom (PL), autoriza ações imediatas para enfrentar os riscos sanitários provocados pela seca severa e seus efeitos sobre o abastecimento de água e a saúde da população.

De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Acre está abaixo da cota de alerta desde 18 de junho e atingiu o nível máximo de alerta já no dia 19. A redução drástica no volume de água compromete o fornecimento regular de água potável e deteriora a qualidade dos recursos hídricos, aumentando o risco de doenças transmitidas pela água.

O decreto autoriza medidas como ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde, contratação emergencial de profissionais, compra imediata de insumos e equipamentos e parcerias com governos estadual e federal. Também prevê contratações sem licitação, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, e abertura de crédito suplementar para custear as ações.

 

Acre

Vídeo: Polícias do Acre simulam ataque a transportadora de valores com reféns em Rio Branco

Publicado

13 horas atrás

em

14 de agosto de 2025

Por

Treinamento mobilizou forças de segurança, veículos, explosões controladas e disparos simulados para preparar equipes contra crimes de alta complexidade

As forças de segurança do Acre realizaram, na noite desta quinta-feira (14), um exercício realista de resposta a ataque contra empresa de transporte de valores, com simulação de tomada de reféns, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

A operação ocorreu nas proximidades da sede da Prosegur, na Rua Argentina, e contou com forte aparato policial, viaturas, explosões controladas de veículos e disparos simulados, criando um cenário semelhante a uma ocorrência real.

Organizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o treinamento buscou integrar policiais militares, civis, federais e outros órgãos estratégicos, melhorando a coordenação das forças em situações críticas. Segundo a pasta, o objetivo é reduzir o tempo de resposta, aprimorar a tomada de decisões sob pressão e aumentar a eficiência operacional.

“É fundamental que nossas forças estejam preparadas para conter ações criminosas que possam colocar em risco vidas e patrimônio”, afirmou a Sejusp, destacando a importância da cooperação entre instituições na proteção da população e do setor financeiro.

 

 

 

