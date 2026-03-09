A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), informa que nesta segunda-feira, 09 de março, equipes estarão realizando serviços de manutenção urbana na região da Estrada Dias Martins com a Avenida Ceará, no sentido bairro–centro.

Durante a execução dos trabalhos, o fluxo de veículos poderá ficar mais intenso, especialmente nos horários de maior movimentação.

A Emurb orienta os condutores que trafegam pela região a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e, se possível, buscarem rotas alternativas, a fim de evitar congestionamentos e garantir maior segurança para trabalhadores e motoristas.

Os serviços fazem parte das ações permanentes da Prefeitura de Rio Branco voltadas à manutenção e melhoria da infraestrutura urbana da capital.

A gestão municipal agradece a compreensão da população e reforça que as intervenções são necessárias para garantir mais qualidade, segurança e mobilidade nas vias da cidade.

<p>The post Prefeitura alerta para trânsito intenso na região da Estrada Dias Martins com Avenida Ceará nesta segunda-feira first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários