Prefeitura abre inscrições para creches em Rio Branco a partir da próxima segunda-feira
Inicia-se na próxima segunda-feira (9) o recebimento das inscrições de vagas nas unidades educativas de Educação Infantil – Creche, pertencentes à Rede Municipal de Educação, para o ano letivo de 2026. Os cadastros serão feitos por meio do Sistema Único de Cadastro de Creche.
Ao todo serão oferecidas 2.167 vagas, sendo que 2.146 vagas são para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses nas creches de tempo integral e parcial; e 21 vagas para creches com berçário destinadas às crianças de 4 meses a 1 ano e 6 meses.
De acordo com o EDITAL Nº 01/2026, publicado pela Secretaria Municipal de Educação, as inscrições serão realizadas por meio do Cadastro Único de Creche – CAUC/RB (https://cauc.riobranco.ac.gov.br), que poderá ser acessado através do site da prefeitura: (https://www.riobranco.ac.gov.br) ou de forma presencial na unidade educativa de interesse, no período de 09 a 13 de fevereiro de 2026, das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Por meio eletrônico, as inscrições poderão ser realizadas a partir da 00:01h do dia 9/2 até às 23:59h do dia 13/2.
Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de limpeza no bairro Bonsucesso
Mais de 80 médicos são qualificados pela Prefeitura de Rio Branco para fortalecer o atendimento infantil
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu a qualificação de mais de 80 médicos da Atenção Básica voltada ao aprimoramento do atendimento infantil no município. Realizada ao longo de dois dias, na Biblioteca Pública Estadual, a capacitação reuniu profissionais de diferentes unidades de saúde e teve como foco o alinhamento de condutas, a atualização técnica e a organização do fluxo de atendimento à criança, com ênfase nos encaminhamentos ao Ambulatório de Pediatria, fortalecendo o cuidado infantil na rede municipal de saúde.
Coordenada pelo Departamento de Ciclos de Vida, por meio da Divisão de Saúde da Criança, a qualificação busca fortalecer as práticas de puericultura, o manejo dos principais agravos clínicos na infância e o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) como ordenadora da rede. Durante a programação, são apresentados indicadores de crescimento e desenvolvimento infantil do município, além de orientações sobre critérios de estratificação de risco e fluxos regulatórios.
De acordo com a chefe da Divisão de Saúde da Criança, Manoella Moura, o segundo dia de qualificação reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua do cuidado infantil.
“Nosso objetivo é fortalecer e atualizar as condutas para apoiar o trabalho cotidiano desses profissionais no atendimento às crianças. Do ponto de vista da gestão, investir em qualificação é essencial, porque melhora diretamente o atendimento e impacta de forma positiva os indicadores de saúde da criança em Rio Branco”, destacou a gestora.
A gerente do Departamento de Regulação do Município, Sulamita Guedes, ressaltou a importância da integração entre a APS e a regulação. Segundo ela, a participação dos médicos reguladores no processo contribui para otimizar o fluxo de encaminhamentos.
“Estamos qualificando médicos da Atenção Primária para que possam atender melhor as crianças e encaminhar, de forma adequada, aquelas que necessitam de atendimento especializado, garantindo mais eficiência e resolutividade na rede”, afirmou Guedes.
Vice-governadora Mailza conhece programa de trabalho em prol de famílias atípicas no Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), tem aplicado, nos 22 municípios, políticas públicas voltadas às famílias atípicas, integrando ações nas áreas de saúde, educação e suporte financeiro, com destaque para iniciativas que visam o acolhimento direto de cuidadores e familiares.
À frente da SEASDH, a vice-governadora Mailza Assis tem buscado investimentos e parcerias para melhorar a qualidade de vida de crianças, pais, cuidadores e familiares. Nesta quinta-feira, 5, Mailza recebeu o presidente do Instituto Vida Abundante (IVA), do Amazonas, pastor Ocenildo Carioca, acompanhado de sua equipe, que apresentou a atuação da entidade em favor das famílias atípicas no município de Manaus.
“Compreendendo a demanda que temos nessa área e diante de toda a gestão do Estado, reconhecemos a necessidade de avançar tanto no campo social quanto na saúde, sem deixar de lado o trabalho humanizado que também envolve o cuidado espiritual. Sabemos que, unindo forças com instituições como o IVA, podemos fazer muito mais e desenvolver esse trabalho de forma integrada”, destacou Mailza Assis.
Segundo o presidente do IVA, Ocenildo Carioca, o trabalho realizado no Amazonas é estruturado a partir de três diretrizes centrais para o atendimento às famílias atípicas. “Estamos aqui no Acre para apresentar o nosso trabalho social, que envolve crianças e mães atípicas. Desenvolvemos um trabalho social profundo, estruturado em um tripé: cursos profissionalizantes, atendimento em saúde e mutirões realizados nas áreas urbana e rural. Viemos apresentar essa experiência e colocar à disposição da vice governadora Mailza”, afirmou Ocenildo.
O governo do Acre desenvolve diversos programas voltados ao atendimento de famílias neurodivergentes. Entre os principais estão o Programa Mentes Azuis, o Empreendedorismo para as Mães e os atendimentos itinerantes, por meio dos quais a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) leva especialistas, como neuropediatras, para reduzir filas de espera e dar mais agilidade ao diagnóstico.
No Acre, pessoas neurodivergentes têm direitos assegurados por legislações estadual e federal. Entre os instrumentos de garantia de direitos estão a Carteira do Autista, instituída pela Lei Estadual nº 3.799/2021, que assegura prioridade no atendimento em serviços públicos e privados; as políticas de educação inclusiva, que garantem mediadores de aprendizagem, salas de recursos multifuncionais e apoio psicológico às famílias de estudantes com TEA; além dos benefícios financeiros, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que pode ser solicitado por famílias de baixa renda por meio do INSS.
