Prefeitos e secretários municipais do Acre participam de Encontro Nacional em Brasília

Prefeitos do Acre e secretários municipais participam desde segunda-feira, 10, em Brasília, de agendas diversas no Ministério da Educação, Conselho Nacional dos Municípios e da agenda do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas (ENPP), que acontece de hoje a 13 de fevereiro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e terá na abertura o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros de outras pastas.

Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), o evento tem parceria da Associação Brasileira de Municípios (ABM) com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, participou da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que reúne prefeitos de todo o país há quase 30 anos e estará no Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas. Na agenda de Maia está também encontros com a bancada acreana.

Carlinhos do Pelado, prefeito de Brasileia, é outro prefeito da regional do Alto Acre que está acompanhando as agendas em Brasília. Nesta segunda, ele participou da reunião sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização – Criança Alfabetizada. “É um compromisso fundamental para garantir que nossas crianças tenham um futuro melhor(…) seguimos trabalhando para fortalecer a educação e assegurar que cada criança de Brasiléia seja alfabetizada na idade certa”.

Rodrigo Damasceno, prefeito de Tarauacá, e o secretário de Educação do município, Carlos Sousa, se reuniram com o assessor especial do Ministério da Educação, Léo de Brito, para discutir liberação de recursos com foco na conclusão de creches para os bairros de Copacabana, Praia e Corcovado. “Esse tipo de diálogo é fundamental para fortalecer a educação e proporcionar melhores oportunidades para todos”, disse o prefeito.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também participa do ENPP, que terá manuais e passo a passo para acessar recursos, painéis e oficinas sobre governança, gestão e programas prioritários e imersões sobre situações da administração pública, conexão direta com ministérios, especialistas e gestores públicos, além de suporte técnico para acelerar a implementação de políticas.

Segundo a assessoria do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o gestor não participará das agendas do Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília.

