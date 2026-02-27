Conecte-se conosco

Prefeitos dos 22 municípios do Acre discutem solução conjunta para resíduos sólidos

54 minutos atrás

Reunião da Associação dos Municípios do Acre aponta consórcio, apoio do Governo do Estado do Acre e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social como caminho para superar passivo ambiental histórico

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve reunido na manhã desta sexta-feira (27) com os 22 prefeitos acreanos. Na ocasião, os gestores avaliaram e acompanharam a prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2025. Além disso, debateram um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios, a destinação adequada dos resíduos sólidos, apontada como um dos principais gargalos, especialmente diante da necessidade de cumprimento das legislações ambientais vigentes.

Segundo Emerson Leão, a união dos municípios por meio do consórcio tem garantido soluções viáveis e sustentáveis para os resíduos sólidos, com avanços desde a criação da entidade e apoio técnico em parceria com a AMAC e o governo do Estado. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Segundo Emerson Leão, diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, a alternativa encontrada para enfrentar o problema foi a união dos gestores municipais por meio de ações consorciadas, possibilitando soluções viáveis e sustentáveis para toda a região. Ele destacou que o consórcio vem avançando desde a sua criação, com apoio técnico, inclusive com a contratação de geólogo para dar suporte aos municípios, além da parceria com a AMAC e o governo estadual.

“Estamos avançando de forma significativa. O consórcio cresceu muito nesses quase três anos e hoje já contamos com apoio técnico especializado. A Lei nº 12.305 é clara ao estabelecer que todos os geradores devem contribuir com a taxa de resíduos, garantindo a sustentabilidade do sistema e evitando penalidades aos gestores”, explicou Emerson Leão.

Prefeito de Rio Branco e presidente da AMAC, afirma que, com apoio do Governo do Acre e recursos do BNDES, os municípios, inclusive os de menor arrecadação, poderão contar com uma solução definitiva para o descarte correto dos resíduos sólidos. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Estado do Acre e a contrapartida de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as prefeituras acreanas, inclusive as dos municípios com menor capacidade financeira, terão, finalmente, uma solução definitiva para a destinação adequada dos resíduos sólidos.

“Esse é um problema que se arrasta há mais de 30 anos e que nenhum município, sozinho, tem condições de resolver. Agora, com o apoio do governo e a estruturação do projeto pelo BNDES, tenho certeza de que vamos dar uma solução definitiva e livrar nossos prefeitos desse passivo histórico”, afirmou Bocalom.

“Quem ganha é o meio ambiente e a população. Com os estudos e a definição do modelo de gestão, daremos uma resposta efetiva e atenderemos às exigências legais”, ressaltou o Máximo. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito de Porto Acre, Máximo Antônio de Souza, que formalizou a adesão ao consórcio, destacou a importância da iniciativa para os municípios.

“Quem ganha é o meio ambiente e, principalmente, a população. Estamos tratando de um problema que envolve lixo, saneamento e saúde pública. Com o financiamento para os estudos e a definição do modelo de gestão, vamos conseguir dar uma resposta efetiva à sociedade e atender às exigências dos órgãos de controle”, ressaltou o gestor.

A reunião reforçou o compromisso conjunto dos municípios acreanos em buscar soluções regionais e sustentáveis para a gestão dos resíduos sólidos, garantindo mais qualidade de vida para a população e o cumprimento da legislação ambiental.

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Brasiléia tem redução de quase 90% dos casos de dengue e intensifica ações nos bairros

54 minutos atrás

27 de fevereiro de 2026

Por

Por Fernando Oliveira
Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Endemias, realizou uma importante ação de bloqueio contra a dengue no bairro Leonardo Barbosa. A iniciativa integra o conjunto de estratégias permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação de bloqueio consiste na aplicação localizada de inseticida com bomba costal, procedimento técnico voltado à eliminação do mosquito na fase adulta, especialmente em áreas onde há registro ou suspeita de casos. Além da aplicação do produto, as equipes executaram levantamento de índice, tratamento focal e intensificaram a conscientização dos moradores quanto à eliminação de criadouros.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o trabalho é contínuo e estratégico.
“O trabalho de combate à dengue não para. Hoje estamos aqui no bairro Leonardo Barbosa. Já estivemos com a nossa equipe durante toda a semana, realizando tratamento, levantamento de índice e conscientização dos moradores. Agora estamos executando o bloqueio, que consiste em eliminar o mosquito adulto. Mesmo com a redução de 89% nos casos de dengue de um ano para o outro, seguimos trabalhando para oferecer o melhor à nossa população”, destacou o secretário.

A redução de 89% nos casos registrados no município, na comparação com o mesmo período do ano passado, demonstra a eficácia das medidas adotadas pela gestão municipal. No entanto, a Secretaria de Saúde reforça que o cenário exige vigilância permanente, sobretudo no período de maior incidência de chuvas.

O coordenador da Divisão de Endemias de Brasiléia, Elenilson Cruz, ressaltou que o bloqueio é uma resposta rápida para interromper a cadeia de transmissão.
“Essa ação é fundamental para conter a circulação do vírus. O bloqueio é realizado de forma técnica e direcionada, priorizando as áreas com maior risco. Paralelamente, seguimos orientando a população, porque o combate ao mosquito começa dentro de casa, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água”, explicou.

A Prefeitura reforça ainda que a participação da comunidade é indispensável no enfrentamento à dengue, mantendo quintais limpos, caixas d’água vedadas e descartando corretamente recipientes que possam servir de criadouro para o mosquito.

Paraná Pesquisa: para 52,2% dos eleitores, Lula não merece reeleição

8 horas atrás

27 de fevereiro de 2026

Por

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
Presidente da Repúplica Luiz Inácio Lula da Silva faz joinha durante discurso em evento de governo - Metrópoles

Para mais da metade dos eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não merece ser reeleito nas disputas presidenciais de 2026, diz pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (27/2).

Segundo o levantamento, 52,2% dos eleitores entrevistados acreditam que Lula não merece um novo mandato, enquanto 43,9% afirmaram que o petista merece uma reeleição em 2026. Até 3,9% dos entrevistados não souberam opinar sobre o questionamento.

A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (27/2)

Para o levantamento, foram entrevistados 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Empresa Trans Acreana publica Nota sobre acidente na BR 364

8 horas atrás

27 de fevereiro de 2026

A empresa Trans Acreana enviou uma nota falando sobre o acidente envolvendo um de seus veículos, ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 26, próximo ao município de Sena Madureira.

 De pronto, ao saber do acidente, equipes se deslocaram ao local para iniciar o pronto atendimento aos feridos, dando suporte para que todos fossem atendidos da melhor maneira possível. Veja nota abaixo.

Trans Acreana reforça assistência total a passageiros após incidente na BR-364

Um ônibus da empresa Trans Acreana, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, tombou na noite da última quinta-feira (26) depois que o motorista perdeu o controle do veículo, cerca de 15 quilômetros após ter passado pelo município de Sena Madureira, já a caminho da capital. O acidente ocorreu por volta das 21h e havia aproximadamente 30 passageiros a bordo.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Trans Acreana enviou uma equipe de suporte ao local, prestando atendimento imediato a todos os passageiros. Eles foram conduzidos ao hospital de Sena Madureira para avaliação médica e foram liberados após os primeiros cuidados. Dois passageiros passaram por encaminhamento para Rio Branco: uma jovem com fratura na mão e um homem que relatava dores na coluna, ambos para acompanhamento especializado.

O gerente operacional da empresa, Francisco Mendes, esteve pessoalmente no local durante a madrugada desta sexta-feira para acompanhar de perto toda a assistência prestada. Segundo ele, “a empresa mantém seu compromisso absoluto com o cuidado aos passageiros, garantindo suporte rápido, responsável e contínuo em situações como esta. Nosso foco é assegurar que todos sejam amparados da melhor forma possível.”

A empresa informa ainda que o seguro foi imediatamente acionado, garantindo respaldo total em todos os procedimentos necessários. O atendimento está sendo feito por meio da corretora responsável, Navic Reis — contato: +55 11 96495-2416.

A Trans Acreana reforça também que a BR-364, especialmente durante o período do inverno amazônico, apresenta trechos severamente prejudicados, o que aumenta os riscos de incidentes e dificulta a trafegabilidade. Mesmo diante dessas condições adversas, a empresa destaca seu compromisso permanente com a segurança, o apoio integral aos passageiros e o acompanhamento de todas as ocorrências.

A Diretoria

