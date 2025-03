Prefeitos do Alto Acre reforçam união para desenvolvimento regional e discutem novos projetos para a região

Buscando viabilizar o acesso a serviços e orientações aos pequenos negócios distantes das cidades-polo, o programa Sebrae na Rua oferece durante os dias 19, 20 e 21 de março, soluções de atendimento da instituição no município de Acrelândia/AC.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal e possibilita que Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) tenham acesso a serviços como abertura e formalização de negócios, declaração anual do MEI, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), atualização cadastral, além de orientações sobre gestão, inovação e competitividade.

O analista do Sebrae, Cledson Amaral, afirma que a ação tem como objetivo levar conhecimento, capacitação e informação para os pequenos negócios. “Por meio do Sebrae na Rua, conseguimos oferecer um leque de oportunidades para esses empreendedores de regiões mais distantes, atendendo também potenciais empreendedores que têm ideias de negócio e desejam fomentar. Queremos incentivar ainda mais o empreendedorismo no estado”, explica Amaral. A iniciativa tem a parceria da Prefeitura Municipal e da Associação Comercial e Empresarial de Acrelândia.

Sebrae na Rua

Data: 19,20 e 21 de março

Horário: 09 às 17h

Local: Calçadão Municipal, R. Minas Gerais, 220-406, Acrelândia/AC

