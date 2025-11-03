Acre
Prefeitos alertam para perda de R$ 4,8 bi com isenção de IR; Acre pode ser afetado
Frente Nacional de Prefeitos pressiona por compensação integral da União; proposta em debate no Congresso preocupa gestores municipais
Prefeitos de todo o país, incluindo gestores acreanos, manifestaram preocupação com o impacto fiscal da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo estimativas da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), os municípios podem perder aproximadamente R$ 4,8 bilhões anuais em arrecadação caso a proposta em tramitação no Congresso Nacional seja aprovada sem mecanismos de compensação.
A entidade municipalista defende que a União utilize o aumento de arrecadação previsto em outras medidas do projeto – como a tributação sobre fundos exclusivos e dividendos – para repor integralmente as perdas de cada cidade.
O alerta atinge especialmente municípios acreanos que já enfrentam dificuldades orçamentárias e dependem significativamente dos repasses federais. Pelo texto em análise no Senado Federal, a nova faixa de isenção beneficiaria contribuintes com renda mensal de até R$ 2.824, abrangendo uma parcela significativa de trabalhadores.
O Acre possui 54,7 mil trabalhadores que seriam diretamente impactados pela reforma do Imposto de Renda em discussão no Congresso Nacional. Dados do IBGE revelam que 24,3 mil acreanos têm rendimento de até dois salários mínimos – faixa que seria isenta – enquanto outros 30,4 mil ganham entre dois e três salários, grupo que também seria beneficiado pela proposta. Apenas 16 mil continuariam recolhendo o tributo no estado.
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) alerta que as prefeituras brasileiras podem perder R$ 9,4 bilhões anuais, sendo R$ 4,6 bilhões só do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No Acre, onde a arrecadação já é limitada, o impacto pode ser ainda mais severo, afetando serviços essenciais e investimentos públicos.
De acordo com levantamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), estados e municípios juntos devem registrar uma redução anual de R$ 5,9 bilhões na arrecadação caso a proposta avance no Senado.
Acre
Semana começa com calor intenso e chuvas diárias em todo o Acre
Previsão aponta temperaturas acima de 35°C e pancadas de chuva com raios e ventos moderados
A primeira semana de novembro será marcada por tempo quente e abafado em todo o Acre, com ocorrência de chuvas diárias e pontuais, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Em alguns dias, as precipitações podem ser mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas moderadas de vento.
As temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 34°C, podendo ultrapassar os 35°C em algumas regiões do estado. Já as mínimas ficarão entre 21°C e 24°C em todos os municípios acreanos.
Os ventos devem soprar de forma fraca a calma até o sábado, 8, com rajadas moderadas vindas principalmente das direções norte, variando entre noroeste e nordeste.
Acre
Procurador do INSS comprou imóvel de R$ 5,3 milhões após ser alvo da PF; veja fotos
Virgílio Filho e a mulher, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson, também reservaram um Audi de R$ 380 mil após operação
O ex-procurador-geral do INSS Virgílio Filho e sua mulher, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson, compraram uma “mansão suspensa” de R$ 5,3 milhões em Curitiba (PR) em maio deste ano — já depois da deflagração, pela Polícia Federal (PF), da operação Sem Desconto, que investigou desvios em benefícios de aposentados. A operação foi realizada em abril.
Segundo uma investigação da Controladoria-Geral da União (CGU), Virgílio Filho teve um “acréscimo patrimonial” da ordem de R$ 18 milhões durante o período de investigação.
No entanto, os ganhos do casal podem ter sido ainda maiores. Como mostrou a coluna, Thaisa firmou um termo de reserva para comprar um apartamento de R$ 28 milhões na Senna Tower, um edifício de alto luxo em Balneário Camboriú (SC).
O prédio é vendido por seus incorporadores como “o residencial mais alto do mundo”. A construção começou em setembro deste ano, e o empreendimento é projetado para ter 550 metros de altura.
Virgílio Filho exerceu o cargo de procurador-geral do INSS em dois períodos, tanto no governo de Jair Bolsonaro (PL) quanto no atual mandato de Lula (PT). Ele esteve no posto de 16 de abril de 2020 a 1º de junho de 2022 e, novamente, de 29 de setembro de 2023 até ser afastado judicialmente em 23 de abril de 2025. Após o afastamento, a AGU determinou sua exoneração.
Na semana passada, Virgílio Filho e Thaisa Hoffmann Jonasson foram ouvidos na CPMI do INSS. Ele negou irregularidades e afirmou não ser indiciado, réu ou condenado.
“Não sou político nem tenho padrinho político. Sou apartidário. Sempre atuei de forma técnica e não por motivos políticos”, disse.
Thaisa foi questionada sobre a compra de imóveis pelo relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL), mas ficou em silêncio.
Segundo a Polícia Federal, Virgílio Filho recebeu R$ 11,9 milhões de empresas relacionadas às entidades da chamada “Farra do INSS”.
A coluna procurou Thaisa Hoffmann por meio de sua advogada, mas foi informada de que a médica não comentará o assunto.
O Audi de R$ 380 mil do procurador do INSS
Mesmo após ser alvo da Sem Desconto, Virgílio Filho reservou um Audi A5, avaliado em R$ 380 mil. A reserva do automóvel alertou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e consta no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) sobre o ex-procurador-geral do INSS.
Em 2025, Virgílio já havia adquirido outro veículo de alto luxo: uma Mercedes-Benz GLB 35 AMG, avaliada em R$ 508,5 mil, segundo a Tabela Fipe.
Documentos sigilosos encaminhados à CPMI do INSS mostram também que Thaisa Hoffmann comprou três imóveis à vista entre 2022 e 2024: um apartamento e uma sala comercial em Curitiba, onde ela vive, e outro apartamento em Brasília, às margens do Lago Paranoá, em região próxima ao Palácio da Alvorada.
Acre
Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio em Senador Guiomard
Michel Luís do Santos Paes, de 38 anos, estava sozinho quando agentes penitenciários localizaram o corpo durante distribuição de café da manhã em Senador Guiomard; causas da morte ainda são desconhecidas
Um detento de 38 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3) dentro de sua cela no Presídio de Senador Guiomard, no interior do Acre. Michel Luís do Santos Paes estava sozinho quando agentes penitenciários localizaram seu corpo sem vida durante a distribuição do café da manhã.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas apenas confirmou o óbito no local. As causas da morte ainda não foram divulgadas e aguardam laudo cadavérico. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) informou que seu setor de Assistência Social está prestando suporte à família da vítima e acompanhando os procedimentos do velório, enquanto as investigações sobre as circunstâncias da morte seguem em andamento.
Confira a nota do Iapen:
O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento Michel Luís do Santos Paes, de 38 anos, no Presídio de Senador Guiomard, na manhã desta segunda-feira, 3.
Michel, que estava sozinho na cela, foi encontrado morto no momento em que era servido o café da manhã.
Imediatamente, os policiais penais de plantão acionaram o Samu, que atestou o óbito do detento. As causas da morte só serão confirmadas após o laudo cadavérico.
O setor de Assistência Social do Iapen acompanha todos os trâmites para o velório.
Que a família de Michel possa ser confortada neste momento de tristeza e dor.
Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen
